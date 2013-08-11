بحران گروگانگیری در آیداهو پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ماجرای گروگانگیری در آیداهو با نجات دختر 16 ساله و کشته شدن فرد گروگانگیر به پایان رسید.

در دور روز گذشته بیش از 150 نیروی پلیس آمریکا جنگلها و کوهستان های مناطق مرکزی ایالت آیداهو را به منظور یافتن این فرد گروگانگیر که متهم به قتل نیز بود جستجو کردند.

مقامات پلیس آیداهو در این باره اعلام کردند فرد مورد نظر که ساکن کالیفرنیا است مظنون به قتل یک مادر و فرزند و ربودن دختری 16 ساله بود.

عملیات جستجوی پلیس از روز جمعه آغاز شد. فرد گروگانگیر که "جیمز لی دیماگیو" نام داشت 40 ساله بود و بستگان وی در خصوص سلامت روانی او ابراز تردید کرده اند.

وی مظنون به قتل کریستینا آندرسون 44 ساله، اتان فرزند هشت ساله وی و همچنین ربودن هانا دختر کریستینا بود.

لازم به ذکر است منزل مقتول پس از حادثه به آتش کشیده شده بود.