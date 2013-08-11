نصب نیروگاه خورشیدی ایرانی در 5 کشورهمسایه

علی صانعی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات جهانی در زمینه کاهش تولید دی اکسید کربن، گفت: از سوی سازمان ملل سرانه تولید دی اکسید کربن برای هر کشور وضع شده است و امروزه نیز یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها میزان دی اکسید کربن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از این رو در پروژه‌های تحقیقاتی سعی شد ضمن کاهش تولید دی اکسید کربن از منابع تجدید پذیر برای تولید انرژی استفاده شود.

صانعی خاطر نشان کرد: در این راستا در سال 90 به سفارش وزارت نیرو اقدام به طراحی و تولید نیروگاه‌های خورشیدی شد.

مجری طرح از تجاری سازی این نیروگاه‌ها خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر یک نیروگاه‌ 1.2 مگاواتی در عراق نصب و به بهره برداری رسیده است.

وی از بهره برداری این نیروگاه‌ها در عربستان نیز خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر این موفق به نصب نیروگاه 5 هزار کیلو وات نیروگاه‌ خورشیدی در امارات شدیم ضمن آنکه این نیروگاه از سوی پاکستان و هندوستان نیز خریداری شد.

صانعی همچنین به بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این نیروگاه خورشیدی همچنین برای تامین انرژی عشایر نیز نصب و به بهره برداری رسید.