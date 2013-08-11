  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۰

جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه‌های برخط با موضوع امام رضا(ع) برگزار می‌شود

جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه‌های برخط با موضوع امام رضا(ع) برگزار می‌شود

جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه­‌های برخط با محوریت شخصیت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از مجموعه برنامه‌های یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در شهریورماه 1392 به میزبانی استان تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه­‌های برخط با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، معرفی فعالیت‌های­ فرهنگی، هنری، مذهبی رسانه­ای مرتبط با سیره ­ائمه معصومین به ویژه امام­ رضا(ع) و تجلیلی از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده­ تر این آثار برپا خواهد شد.

محورهای اصلی جشنواره ، تیتر و لید، گزارش خبری، گفت‌و‌گوی خبری، عکس خبری، فیلم خبری و سرمقاله است و آثار شرکت کنندگان باید با موضوع امام رضا علیه السلام و در بازه زمانی اول مهرماه 91 تا اول مرداد ماه 92 توسط یکی از خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و پایگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، منتشر شده باشد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر از فراخوان جشنواره می توانند به نشانی t-samen.farhang.gov.ir مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 88698543 تماس بگیرند و همچنین آثار خود را با نشانی دبیرخانه واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوی مروارید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و یا پست الکترونیک tehran@shamstoos.ir ارسال کنند.

این جشنواره به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) و همزمان با دهه کرامت به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بر پا خواهد شد.

کد مطلب 2113132

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