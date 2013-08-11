به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه­‌های برخط با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، معرفی فعالیت‌های­ فرهنگی، هنری، مذهبی رسانه­ای مرتبط با سیره ­ائمه معصومین به ویژه امام­ رضا(ع) و تجلیلی از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده­ تر این آثار برپا خواهد شد.



محورهای اصلی جشنواره ، تیتر و لید، گزارش خبری، گفت‌و‌گوی خبری، عکس خبری، فیلم خبری و سرمقاله است و آثار شرکت کنندگان باید با موضوع امام رضا علیه السلام و در بازه زمانی اول مهرماه 91 تا اول مرداد ماه 92 توسط یکی از خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و پایگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، منتشر شده باشد.



علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر از فراخوان جشنواره می توانند به نشانی t-samen.farhang.gov.ir مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 88698543 تماس بگیرند و همچنین آثار خود را با نشانی دبیرخانه واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوی مروارید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و یا پست الکترونیک tehran@shamstoos.ir ارسال کنند.

این جشنواره به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) و همزمان با دهه کرامت به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بر پا خواهد شد.