آبرسانی به 32 روستای گنبدکاووس انجام شد

سلیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روستاها حدفاصل شهرک صنعتی به سمت اینچه برون واقع و 6.5 میلیارد تومان برای آبرسانی به آن هزینه شده است.

وی اظهار داشت: برای تکمیل آبرسانی این روستا هشت میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز نیاز است.

وی عنوان کرد: همچنین 33 روستا تا کنون گازرسانی شده است و 18 روستای دیگر نیز تا پایان دوره نمایندگی مجلس اینجانب از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

عباسی یادآور شد: تبدیل مجتمع آموزش عالی به دانشگاه از دیگر طرحها بوده که اعتبارات این دانشگاه به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس افزود: تبدیل نمایندگی میراث فرهنگی به اداره، ارتقای تامین اجتماعی، احداث پلیس راه گنبدکاووس، احداث پایگاه امدادی بین جاده ای که در حال نهایی شدن است، از دیگر اقدامات است.

وی گفت: استادیوم پنج هزار نفره ساخت و تجهیز آن از سر گرفته شده و قرار است تا پایان شهریورماه به بهره برداری رسد.

عباسی درباره پیست سوارکاری گنبدکاووس گفت: پیست سوارکاری گنبدکاووس نیز زیرسازی آن در حال انجام است و انشاء الله تا پایان شهریورماه به پایان می رسد.

عباسی عنوان کرد: دانشگاه پیراپزشکی، مرکز شیمی درمانی، بیمارستان 100 تختخوابی از دیگر طرحهایی است که در شهرستان احداث می شود.

وی گفت: همچنین کمربندی گنبدکاووس نیز در دست احداث است.