مخاطب باید خودش را در اثر ببیند، نه اینکه بگوید کتابی خوب است یا بد

محمد آزرم، شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر جدیدش گفت: از وقتی که «هوم» منتشر شده، استقبال خوبی از آن شده است. یک عده کاملا آن را تائید و عده‌ای دیگر کاملا آن را رد می‌کنند، اما به نظرم تنها دو نفر با این کتاب مکالمه داشته‌اند.

وی در پاسخ به این سئوال که منظورش از مکالمه با کتاب چیست، گفت: از نظر من، اینکه فردی از کتابی خوشش یا بدش بیاید، نفعی ندارد و این حالت، همان ناخوانا بودن یا ماندن کتاب است. مکالمه با اثر، این است که خواننده خودش را در قالب اثر قرار بدهد و ذهنیات خود را با قواعد اثر بخواند. به این ترتیب خودش هم جزوی از متن می‌شود. در این لحظه ذهنیت اثر و خواننده یکی می‌شود. ممکن است هنگام خواندن، یک نکته بینامتنی به خاطرش بیاید و آن را به متن اثر ارتباط بدهد. به هر حال مکالمه با اثر این است که فرد با متن، گفتگو کند، نه اینکه بگوید از آن خوشم آمد یا بدم آمد؛ چون این‌گونه رفتارها و موضع‌گیری‌ها زود فراموش می‌شوند.

این شاعر در ادامه با اشاره به نام مجموعه شعر «هوم» گفت: هوم نوشابه‌ای مقدس در ایران باستان بوده است که ایرانیان طی یک مراسم آیینی می‌نوشیده‌اند و از خوردنش مقداری سرخوش می‌شدند. سرخوشی کلمه مناسب‌تری در توصیف اثر این نوشیدنی است. چون مسکر نبوده است و ماده اصلی آن همان ماده اصلی شربت سینه و داروهای مشابه آن است. در کتاب اوستا بخشی به نام «هوم‌یشت» وجود دارد که نام یکی از فرشته‌های دین زرتشت است و زرتشت با او گفتگو می‌کرده است. این فرشته نماد نامیرایی و زندگی ابدی بوده است و به پهلوانان و طرفداران دین کمک می‌کرده است. ضمن اینکه نام این فرشته معنی دم و بازدم هم می‌دهد.

آزرم گفت: در مجموع، در سرودن شعرهای کتاب «هوم» تمام معانی و مفاهیمی را که هوم با خودش داشته، مد نظر داشتم. یکی از موارد استفاده هوم، زمانی است که معنی حرفی را می‌فهمیم و آوای هوم را ادا می‌کنیم. ولی معنای دورتر آن همان نوشابه مقدس است. خواننده «هوم» روی هرکدام از این معانی که متمرکز شود، می‌تواند با اثر مکالمه داشته باشد. یعنی شعرهای کتاب طوری هستند که باعث می‌شود، فاصله کشف و ساختن برداشته شود.

شاعر مجموعه شعر «اسمش همین است» ادامه داد: یکی از مخاطبان این کتاب، با من تماس گرفت و گفت که در شعرها یک نظم ریاضی پیدا کرده است. چون فارغ‌التحصیل ریاضیات بود و به شعرها از منظر ریاضی نگاه کرده بود. در گفتگویی که با این مخاطب داشتم به او گفتم پیدا کردن این نظم به دلیل آن است که با ریاضیات به مجموعه نگاه کرده است. ضمن اینکه نظرگاه‌های کلاسیک ادبیات و ادیان را نیز می‌شناخت. من با نیت قبلی در زمینه نظم ریاضی شعرها را نگفته بودم، ولی مخاطب در مواجهه با آنها، ارتباط جدیدی برای خودش ساخت.

آزرم گفت: این کتاب قطعات مختلفی را شامل می‌شود که برخی از آنها شعرهای بسیار بلندی هستند. مثلاً یکی از شعرها حدود 20 صفحه است. در کل می‌توانم بگویم از نظر حجم کلمات، «هوم» در حد 3 کتاب است. شعرهای آن به نوعی باهم ارتباط داشته و مربوط‌اند. شعرها را هم فهرست‌بندی نکردم تا مرز میان شعرها محوتر بشود. بنابراین برای خواننده این امکان است که شعرها را مرتبط باهم در کل، تمام کتاب را به عنوان یک روایت کلی ببیند.