شش تیم امداد رسانی به معتادان پرخطر در اردبیل فعال است

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تیمها در راستای مداخله در طرح جمع آوری و درمان معتادان مشارکت می کنند.

وی با بیان اینکه اعتیاد علاوه بر آسیب به فرد تمامی افراد خانواده و آشنایان وی را متاثر می کند، اضافه کرد: رسالت تیم های امداد رسان و مداخله گر کاهش آسیبهای ناشی از این اتفاق است.

به گفته احمدیان 45 نفر تحت پوشش تیمهای سیار مقابله با اعتیاد استان هستند.

وی افزود: علاوه بر امداد رسانی، 24 مرکز درمان ترک اعتیاد نیز در سطح استان فعال است که در بیشتر مواقع خود بیماران به این مراکز مراجعه می کنند.

مدیر کل بهزیستی استان تاکید کرد: در سال گذشته سه هزار و 877 نفر در این مرکز تحت درمان قرار گرفته اند.

آموزش و پیشگیری مقدم بر درمان است

احمدیان معتقد است در موضوع اعتیاد آموزش و پیشگیری مقدم بر درمان بوده و ضروری است حجم بیشتری از برنامه ها را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: در همین راستا تیم های پیشگیری اجتماع محور در سطح استان فعال شده است که در تمامی مراکز آموزشی شهری و روستایی از جمله مهدهای کودک فعال شده است.

وی با تاکید به اجرای این طرح در محیطهای کار ادامه داد: 99 تیم پیشگیری در سطح استان فعال است.

به گفته احمدیان 137 هزار و 682 نفر تحت پوشش پیشگیری اجتماع محور هستند.