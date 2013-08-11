ارسال پیامک تهدید آمیز برای اعضای فامیل / دستگیری مجرم اینترنتی 15 ساله در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسینی در خصوص این پرونده گفت: در پی شکایت تعدادی از خانواده های شیرازی مبنی بر دریافت پیامک های تهدید آمیز توسط فرد یا افرادی و ایجاد مزاحمت های پی در پی، کار آگاهان این پلیس اقدامات خود را برای شناسایی عامل یا عاملان پرونده آغاز کردند. شاکیان این پرونده در اظهارات خود اعلام کردند که حدود چند هفته است که پیامک های تهدید آمیز از شخصی ناشناس دریافت می کنند و همین امر موجب ایجاد ناامنی برای آنها شده است.

وی ادامه داد:شاکیان که از این سلب آرامش ابراز ناراحتی می کردند ازسوختن سیم کارت های تلفن همراه خود به طور پی در پی خبردادند.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: ماموران پلیس فتا در رسیدگی به این پرونده، پس از استعلام های متعدد دریافتند که عامل مزاحمت های خانوادگی، کسی جز پسر 15 ساله ی یکی از اقوام نیست.پس از دستگیری این نوجوان، در بازجویی ها متهم به جرم خود اقرار کرده و ضمن اظهار ندامت گفت،تمامی این اقدامات را از طریق نصب نرم افزار روی گوشی اقوام انجام داده و انگیزه ی خود را انتقام جویی و کینه ورزی اعلام کرد.

حسینی با اشاره به اینکه والدین باید نظارت خود را بر فرزندان خود بیشتر کنند، گفت: خانواده ها در صورت مشکلات این چنینی باید موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.