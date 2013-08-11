کارگاه آموزشی مدیریت بحران در رسانه ویژه خبرنگاران و روزنامه نگاران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهشگاه ضمن تبریک روز خبرنگار به همه فعالان عرصه رسانه و با توجه به اهمیت رسانه ها در مدیریت بحران و مطرح بودن رسانه به عنوان رکن هشتم مدیریت بحران، کارگاه آموزشی مدیریت بحران در رسانه را با ارایه گواهی نامه معتبر وزارت علوم توسط امیر محمودزاده رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می شود.

این دوره کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه 23 مرداد ماه از ساعت 16 در پژوهشگاه شاخص پژوه واقع در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

شرکت در این دوره ویژه خبرنگاران و روزنامه نگاران با توجه به روز خبرنگار با ارایه کارت معتبر رایگان بوده و گواهی نامه معتبر این دوره نیز پس از گذرانده شدن کامل دوره توسط روزنامه نگاران و کسب امتیاز قبولی، اعطا می شود.

خبرنگاران، روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها برای شرکت در این دوره می توانند حداکثر تا تاریخ سه شنبه 22 مرداد ماه با شماره تماس 7932610 پژوهشگاه شاخص پژوه، تماس حاصل نمایند.

همچنین رسانه ها می توانند لیست گروهی اعضای تحریریه خود برای شرکت در این دوره با قید نام، سمت و شماره تماس اعضای تحریریه به شماره 7932608 فکس نمایند.

به گزارش مهر، با توجه به محدودیت اعضای شرکت کننده، اولویت با افرادی است که ثبت نام خود را زودتر قطعی و نهایی کرده باشند.