تردد بیش از 7 میلیون خودرو در 24 ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 848 ترددشمار در محورهای مواصلاتی کشور در 24 ساعت گذشته تردد تعداد 7 میلیون و 825 هزار و 104 وسیله نقلیه ثبت شده است که نسبت به روز قبل از آن 3.5 درصد افزایش نشان می دهد.

براین اساس سهم وسایل نقلیه سنگین در 24 ساعت گذشته در محورهای ارتباطی کشور، 13 درصد بوده است. همچنین ساعات اوج تردد در این مدت بین ساعات 19 تا 20 و کمترین تردد بین ساعات 5 تا 6 صبح صورت پذیرفته است.

بیشترین تردد در محورهای آزادراه تهران - کرج و بالعکس، آزادراه قم- تهران، آزادراه قزوین - کرج و تهران - جاجرود بوده است. در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز بوده و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.

مسافران می توانند برای دریافت خلاصه آخرین وضعیت راه ها عدد 141 را به شماره 1000141 پیامک کنند و یا با تلفن های گویای 88925252 یا 141 تماس بگیرند. همچنین وب سایت www.iran141.ir هم مشروح اطلاعات جاده ها را در اختیار مسافران می گذارد.