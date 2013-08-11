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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۲

ابدالی در گفتگو با مهر:

شکاف لب و کام در بین کودکان رو به افزایش است

شکاف لب و کام در بین کودکان رو به افزایش است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به اینکه عوامل محیطی یکی از فاکتورهای موثر در بروز بیماری شکاف لب و کام است با افزایش آلودگی های محیطی و تغذیه نامناسب با رشد این بیماری‌ روبرو هستیم.

حسین ابدالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم تخصصی درمان بیماران شکاف لب و کام در اصفهان از سال 84 تشکیل شده و تاکنون نزدیک به 2500 نفر عضو این تیم هستند.

وی با اشاره به اینکه مراجعه نکردن به موقع خانواده‌ها برای درمان نزد متخصص و انجام اعمال جراحی توسط غیر متخصصان از مشکلات عمده‌ای است که با آن روبروهستیم و گفت: میزان ابتلا شکاف لب و کام در هر دو جنس به یک میزان است.

مسئول تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان ابزار داشت: این بیماری مولتی فاکتوریال است و عوامل متعددی در بروز آن دخیل است که از مصرف دارو در دوران بارداری تا مسائل ژنتیکی در ایجاد شکاف لب و کام موثر است.

ابدالی گفتار درمانی و مشکلات ظاهری را بیشترین درد بیماران شکاف لب و کام خواند و گفت: علی رغم پیشرفت‌های زیادی که در عرصه جراحی پلاستیکی مشاهده ‌می‌شود اما تنها توانستیم چهره‌ای به نسبت خوبی برای این افراد ایجاد کنیم.

کد مطلب 2113150

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