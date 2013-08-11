توسعه شهری عامل تخریب فضاهای سبز ارومیه/ باغات شهری شناسنامه دار می شوند

ولی مناف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد فضاهای سبز جدید و اجرای طرحهای توسعه و ساماندهی فضاهای موجود را اولویت های اصلی این نهاد دانست و افزود: متاسفانه اجرای طرحهای توسعه شهری یکی از عوامل مهم تخریب فضاهای سبز موجود است که مسئولان باید در طراحی طرحهای توسعه به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی ضمن انتقاد از اینکه فضاهای سبز حاشیه رودخانه های طبیعی شهر ارومیه در برخی موارد تخریب و به کاربری های مسکونی و ... تخصیص می یابد، اظهار داشت: در این راستا زمین های جایگزین در داخل محدوده شهری معرفی می شود، که در این حالت هم با مشکل معارض ملکی مواجه می شویم.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه سرانه فضای سبز شهر ارومیه به ازای جمعیت را 5.8 متر مربع اعلام و عنوان کرد: برنامه ریزی برای و عملیات اجرایی افزایش سرانه فضای سبز بر اساس ظرفیتهای موجود و متعادل کردن پراکنش فضای سبز بر اساس جمعیت شهری نیز با احداث و توسعه فضاهای سبز آغاز شده است.

مناف زاده شناسایی و حفاظت از اراضی با کاربری های فضای سبز، ساماندهی و تبدیل قبرستانهای قدیمی واقع در داخل محدوده شهر، در بهنق، دیزج سیادش و باهنر به فضای سبز، تحویل و نگهداری 67 هکتار از اراضی جنگل کاری عرشلو و سازماندهی وسایل بازی و ورزشی کودکان، رنگ آمیزی و ایجاد المان های جدید را از جمله برنامه های امسال این نهاد برای بهبود وضعیت فضای سبز شهر ارومیه اعلام کرد.

توسعه تفرجگاه های طبیعی در اطراف ارومیه

وی از توسعه تفرجگاههای طبیعی در اطراف ارومیه خبر داد و گفت: ایجاد کمر بند سبز ارومیه با هدف تقویت و احیای توان اکولوژیکی محیط پیرامون،کمک به کاهش آلودگی، افزایش سطح فضای سبز در حاشیه شهر و ارتقا سرانه فضای سبز ، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و گسترش بی رویه شهر، استفاده از مناطق کوهستانی اطراف شهر ارومیه از ضروریات حوزه فضای سبز شهر ارومیه هستند.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه کمی سرانه فضای سبز در مناطق بحران کمبود فضا خبر داد و اضافه کرد: تعادل و توازن در میزان آگاهی شهروندان از اثرات زیست محیطی فضای سبز ضروری است.

مناف زاده با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه شبکه 10 آب خام شهری، اعلام کرد: با بهره برداری از این طرح بالغ بر 30 درصد فضای سبز شهر ارومیه تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد که بهینه سازی مصرف آب با طراحی سیستم آبیاری هوشمند هم اکنون در دست مطالعه و بررسی است.

باغات شهر ارومیه شناسنامه دار می شوند

وی از صدور شناسنانه برای باغات اطراف شهر ارومیه خبر داد و با بیان اینکه با اجرای این طرح اطلاعات این اراضی بروز رسانی نیز می شود، ادامه داد: متاسفانه هم اکنون حفظ باغات در محدوده قانونی شهر برای مالکان توجیه اقتصادی نداشته و آنها با استفاده از خلاهای قانونی و روشهای غیر قانونی در صدد تغییر کاربری و تفکیک اراضی خود هستند.

مناف زاده با اشاره به شناسایی 200 هکتار باغ در محدوده قانونی شهر اورمیه، اظهار داشت: باید در طرح تفصیلی شهر ارومیه مشوق هایی برای مالکان برای حفظ و نگهداری از باغات در قالب پارک باغ یا باغات نمادین در نظر گرفته شود تا با کاشت اقلام گیاهی بومی منطقه از قبیل گل محمدی، انواع توت، گردو و... ازنابودی باغات جلوگیری شود.