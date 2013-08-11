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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

آرسنال در دیداری دوستانه منچسترسیتی را شکست داد

آرسنال در دیداری دوستانه منچسترسیتی را شکست داد

تیم‌های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی در آخرین دیدارهای تدارکاتی پیش از فصل به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری توپچی‌ها خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال شنبه شب در دیداری دوستانه در هلسینکی فنلاند با نتیجه 3 بر یک مقابل منچسترسیتی به برتری رسید. برای آرسنال در این دیدار "تئو والکات" در دقیقه 9 گلزنی کرد. "آرون رمسی" در دقیقه 59 گل دوم توپچی‌ها را وارد تیم پرستاره من سیتی کرد و "اولیویه ژیرو" در دقیقه 62 سومین گل آرسنال را به ثمر رساند. "آلوارو نگردو" در فاصله 11 دقیقه به پایان بازی یکی از گل‌های خورده من سیتی را جبران کرد.

آرسنال شنبه هفته آینده در هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه امارات میزبان آستون ویلا خواهد بود و منچسترسیتی روز یکشنبه هفته آینده در خانه با نیوکاسل دیدار می‌کند.

کد مطلب 2113152

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