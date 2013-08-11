آرسنال در دیداری دوستانه منچسترسیتی را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال شنبه شب در دیداری دوستانه در هلسینکی فنلاند با نتیجه 3 بر یک مقابل منچسترسیتی به برتری رسید. برای آرسنال در این دیدار "تئو والکات" در دقیقه 9 گلزنی کرد. "آرون رمسی" در دقیقه 59 گل دوم توپچی‌ها را وارد تیم پرستاره من سیتی کرد و "اولیویه ژیرو" در دقیقه 62 سومین گل آرسنال را به ثمر رساند. "آلوارو نگردو" در فاصله 11 دقیقه به پایان بازی یکی از گل‌های خورده من سیتی را جبران کرد.

آرسنال شنبه هفته آینده در هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه امارات میزبان آستون ویلا خواهد بود و منچسترسیتی روز یکشنبه هفته آینده در خانه با نیوکاسل دیدار می‌کند.