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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

خواجه مظفری:

37 میلیارد تومان یارانه به طرحهای زودبازده گلستان پرداخت شد

37 میلیارد تومان یارانه به طرحهای زودبازده گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: در دبیرخانه کارگروه اشتغال طی چهار سال مبلغ نزدیک به 37 میلیارد تومان یارانه به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده وام دریافت کرده بودند، پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی مظفری صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست این اداره کل افزود: در بحث تنش ها و دعواهای کارگری و همچنین حوادث ناشی از کار کاهش چشمگیری داشته ایم که انشاءالله این روند رو به رشد در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بحث ثبت تعاونی ها تا پایان سال 91 رتبه پنجم کشور را داشتیم که به لطف خدا و تلاش همکاران به رتبه اول کشور در سه ماهه نخست سال 92 رسیدیم.
 
قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در این مراسم با اشاره به تودیع و معارفه در نظام اسلامی گفت: وجود انسان همواره منشأ اراده و اراده موجب مسئولیت است که همین امر سبب می شود افعالی که از انسان بروز داده می شود با هدف و برنامه باشد، یقینا این مسئولیت هیچ موقع از انسان سلب نمی گردد.
 
مدیرکل حراست گلستان نیز در این مراسم گفت: در مدار قانون قرار گرفتن و حرکت کردن یک تعامل روحی و روانی است که در رفتار کارکنان تاثیرات بسیار مثبتی دارد.
 
پارسا گفت: رفتاری که از کارکنان به خصوص همکاران حراست بروز داده می شود در عاقبت به خیری و آینده کارکنان دیگر تاثیر زیادی دارد.
 
وی با اشاره به وظایف اداره حراست گفت: مبارزه با فساد اداری، فساد مالی و فساد اقتصادی در ادارات به عهده حراست بوده و حراست در اداره جایگاهی پدرانه دارد که باید ار تمامی مواردی که منجر به بروز مشکل می شود، پیشگیری و محیط امن و آرامی را برای کارکنان فراهم نماید.
 
پارسا از کارکنان خواست تا دفتر و مسئول حراست را امین خود بدانند و هر گونه مشکل و به خصوص دخالت عوامل بیگانه در اداره را به این دفتر اعلام کنند تا از بروز حوادث جبران ناپذیر در آینده جلوگیری به عمل آید.
 
بنا به پیشنهاد حسینعلی خواجه مظفری و صدور حکمی از سوی مدیرکل حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، حسین دهقان به عنوان مسئول جدید حراست اداره کل گلستان منصوب و با اهدا لوح سپاس از زحمات ارزشمند و چندین ساله حسن پهلوری در این سمت قدردانی شد.
 
کد مطلب 2113153

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