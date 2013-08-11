دستاوردهای نسل تربیت شده در مدرسه دفاع مقدس بی بدیل است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا انبیائی اعلام كرد: این نسل با تفکر جهادی و توسعه محور خود که نشئت گرفته از دوران حماسه و ایثار بود ، طی سالیان پس از جنگ ، خدمات بی بدیلی در جهت توسعه کشور ارائه و عرضه کردند.

وی با بیان اینکه،همزمان با هفته دفاع مقدس و در روزهای 2 تا 5 مهرماه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی نسل دفاع مقدس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود ،گفت: تلاش می کنیم تا بخشی از دستاوردها و توانمندی های ویژه نسل دفاع مقدس در طول هشت سال جنگ تحمیلی را در جشنواره و نمایشگاه ملی ، به نمایش بگذاریم.

انبیائی تاکید کرد: جشنواره و نمایشگاه ملی نسل دفاع مقدس، با همراهی و همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط ، توان، انگیزه، ایمان، ایثار، دانش و دستاوردهای ویژه و ارزشمند این نسل از تاریخ انقلاب را برای نسل های بعدی به نمایش خواهد گذشت.

دبیر جشنواره و نمایشگاه ملی نسل دفاع مقدس کشور اضافه کرد: در این رویداد فرهنگی و اجتماعی؛ دستاوردهای کم نظیر نسل دفاع مقدس در رشد و تعالی میهن اسلامی، به نمایش درخواهد آمد تا تجربه ای محسوس و روشن از توان، ایمان و اعتقاد راسخ برای رشد در شرایط مختلف باشد.

دبیر جشنواره و نمایشگاه ملی نسل دفاع مقدس کشور، با اشاره به این مطلب که بر اساس اطلاعات غیرمتمرکز موجود، فعالیت های ویژه و نادری در طول دوره دفاع مقدس توسط این نسل صورت گرفته که با این نگاه هیچ گاه جمع آوری نشده است، خاطرنشان کرد: بر آنیم تا با همکاری و همراهی سازمان ها و نهادهای مختلف کشور، دستاوردها و توانمندی های این نسل را برای ارائه و نمایش به نسل های بعدی در این نمایشگاه عرضه کنیم.

وی با انتقاد از اتهام وجود رانت در بروز این توانمندی های ویژه، این اتهام را ناشی از عدم وجود انصاف دانست و خاطرنشان کرد: نسل دفاع مقدس در بسیاری از جبهه های بعد از جنگ تحمیلی توانایی های خود را به اثبات رسانده و امیدواریم نسل حاضر و نسل های بعدی با بکارگیری و بهره مندی از این توانائی ها ؛ کشور را به آن جایگاهی که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند،یعنی رتبه اول منطقه برسانند.

در حاشیه این جشنواره و نمایشگاه ؛ سرداران دوران دفاع مقدس ، فرماندهان، ایثارگران ، جانبازان و آزادگان، ضمن بیان خاطرات دفاع جانانه از مرز و بوم کشور ، چگونگی طراحی و انجام عملیات ها مختلف را تشریح و در غرف های نمایشگاهی به سولات مخاطبات پاسخ خواهند داد.

پخش مستند های جدید از مناطق عملیاتی ، ارائه وصیتنامه سرداران شهید با دسخط آن شهداء ، قرائت شعر ، برگزاری نمایش با موضوعات دفاع و شهادت ، پخش فیلم و برپایی مراسم سخنرانی ، خاطره گویی از دیگر بخش های جانبی نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی نسل دفاع مقدس است.

جشنواره و نمایشگاه ملی نسل دفاع مقدس با شعار« ایمان دیروز ، باور امروز ، امید فردا » با حضور مقامات مختلف کشوری و لشگری ، سرداران دوران دفاع مقدس ، آزادگان سرفراز و جانبازان و ایثارگران ؛ دوم تا پنجم مهرماه ، در تهران برگزار خواهد شد.

اطلاعات جامع تر این نمایشگاه و جشنواره در سایتWWW.NASLEDEFA.IR قرار دارد و شماره تلفن های 86014259 – 86014273 نیز آماده پاسخگویی به مخاطبان است.



