سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران در جادههای استانهای مازندران،سمنان و تهران ادامه دارد و با توجه به اینکه بارش باران در تابستان به صورت مقطعی است در ساعاتی از روز شاهد بارش باران در این جاده ها هستیم. برخی هموطنان روز گذشته از مسافرت باز نگشته و قصد دارند امروز به سمت مقصد حرکت کنند. از این افراد می خواهیم ضمن صبر و حوصله در رانندگی از سرعت و سبقت غیرمجاز در جاده ها خودداری کنند.

وی با اعلام اینکه امروز نیز محدودیت های ترافیکی در جاده های کشور اعمال می شود، افزود: تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج – چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 امروز از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18:0018 تا 24 از 15 کیلومتر بالای مرزن آباد (دزبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه می شود. در جاده هراز نیز تردد کامیونها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6تا 24 امروز ممنوع است.

به گفته سلبی، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز یکشنبه از رودهن محدوده مشاء به ست آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا 24 از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یک طرفه خواهد بود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به محدودیت های ترافیکی جاده دماوند،ادامه داد: تردد تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 امروز از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.