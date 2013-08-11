احتمال حذف سهمیه بندی بیمه ارزان کارگران/ تشکیل کمیته سه جانبه در مجلس

سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه ارزان قیمت کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: در این رابطه مذاکراتی را با نمایندگان مجلس انجام دادیم و هم اکنون منتظر اعلام نظر آنها برای تشکیل کمیته سه جانبه ای بین نمایندگان، کارگران و تامین اجتماعی در این باره هستیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی با کارشناسان تامین اجتماعی و همچنین مجلس درباره دستورالعمل جدیدی که محل تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی را بودجه های سالیانه قرار داده بود گفتگو کردیم و این موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفت و هم اکنون ما پیگیر هستیم تا محل تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تغییرکند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در گفتگویی که با برخی نمایندگان مجلس انجام دادیم، آنها عنوان کردند که درباره اتصال محل تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی از لوایح بودجه سالیانه برداشت دیگری داشتند و این احتمال که ممکن است بر اساس شرایط سالیانه کشور این موضوع از لایحه بودجه حذف و یا دستخوش تغییر شود را بررسی نکرده بودند.

ساداتی با بیان اینکه قانون شناور فعلی تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی مورد اعتراض کارگران و تامین اجتماعی است، گفت: با این حال با وجود تلاشی که ما برای حذف سهمیه بندی سالیانه بیمه کارگران ساختمانی انجام دادیم دستورالعمل جدیدی که در این باره صادر شد باز هم وجود سهمیه بندی تاکید شده و ما پیگیر حذف این موضوع از قانون بیمه کارگران ساختمانی هستیم.

وی در پایان سخنانش گفت: با هماهنگی های صورت گرفته در نظر است کمیته سه جانبه ای از نمایندگان کارگران، کارشناسان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس تشکیل و مسایل مربوط به بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کنند.