معرفی137 نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نان و کیفیت آن از دغدغه‌های جدی مردم است و براین اساس گشتهای نظارتی در همه روزهای ایام هفته با حضور بازرسان صنعت و معدن، فرمانداری، اداره غله و اتحادیه نانوایان صورت می‌گیرد.

وی از برخورد سریع و قاطع با متخلفین این بخش خبرداد و افزود: از آغاز سالجاری تاکنون بیش از هزار و 130 بازرسی از نانوایی های استان انجام شده است.

حسین پور بیان داشت: این نظارتها در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات واحدهای نانوایی و نقش آن در سبد مصرفی خانوارها انجام شده است.

وی اضافه کرد: دراین بازرسیها بالغ بر 165 تخلف در سطح نانوایی های استان کشف شده است.

حسین پور تصریح کرد: در این زمینه 137 پرونده تخلف تشکیل و با ارزش ریالی 197 میلیون به تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

وی اظهار داشت: عمده تخلفات این نانوایی‌های کم فروشی، عدم رعایت نکات بهداشتی و گرانفروشی نان بوده است.

حسین پور با اشاره به نقش مهم مردم در کاهش تخلفات صنفی، خواستار گزارش هرگونه تخلف از سوی اصناف توسط مردم شد.