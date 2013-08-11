مداخل مربوط به ایرانشناسان فرانسوی دانشنامه زبان و ادب فارسی نوشته شد

تهمورث ساجدی، عضو گروه زبان فرانسه دانشگاه تهران که نگارش مقالات «دانشنامه زبان و ادب فارسی» با موضوع ایران‌شناسان فرانسوی به وی واگذار شده بود، از اتمام این کار خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: من مقالات هانری کُربن، گوبینو و ژول مول (مترجم شاهنامه به زبان فرانسه) را نوشتم و با نگارش مدخل ژول مول کار من در نگارش مداخل این دانشنامه به پایان رسید.

به گفته ساجدی، از جمله این مقالات می‌توان به مداخل «کاترمر»، مترجم مجمع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله، «آلبرت کازیمیرسکی دو ببرستین»، مترجم لهستانی‌الاصل فرانسوی قرآن کریم، «روژه لسکو»، مترجم بوف کور صادق هدایت، «هانری کربن» ایرانشناس فرانسوی، آرتو دو گوبینو ایرانشناس فرانسوی و ژول مول مترجم شاهنامه به زبان فرانسه، اشاره کرد.

تاکنون 4 جلد از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» به چاپ رسیده و اسماعیل سعادت برای دو جلد باقیمانده آن، از ساجدی خواسته بود که نگارش 20 مقاله با موضوع ایران‌شناسان فرانسوی را به عهده بگیرد. برای تدوین مداخل جلدهای پنجم و ششم این دانشنامه تاکنون حدود 500 سفارش مقاله به بیرون از فرهنگستان زبان و ادب فارسی داده شده است.

دانشنامه زبان و ادب فارسی زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است. جلد اول آن (آب - برزویه) سال 1384، جلد دوم (برندق خجندی ـ حیرتی تونی) سال 1386، جلد سوم (خارزنجی - سنایی غزنوی) سال 1388 و جلد چهارم (سندبادنامه - فردوسی) 1391 منتشر شد.

تهمورث ساجدی همچنین از ادامه همکاری خود با مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی برای نگارش مداخل مربوط به دایرةالمعارف مردم‌شناسی آن خبر داد اما از کیفیت مجلد نخست آن که به تازگی چاپ شده، اظهار نارضایتی کرد و گفت: این مجلد خوب درنیامده است و در بعضی جاها مقالاتی آمده که قبلاً در جاهای دیگر منتشر شده است.

وی افزود: مسائلی که میان آقای بجنوردی (رئیس دایرةالمعارف بزرگ اسلامی) و خانم معصومه ابراهیمی (مسئول سابق این دانشنامه) به وجود آمد، از دلایل به وجود آمدن این نواقص در دانشنامه بود.

دانشنامه مردم‌شناسی ابتدا قرار بود در 6 جلد منتشر شود که با پیگیری‌های زنده‌یاد ایرج افشار که مایل بود این طرح گسترده‌تر شود، قرار بر این شد که در 10 جلد منتشر شود که جلد نخست آن چندی پیش رونمایی شد.

ساجدی مسئول بخش زبان فرانسه این دایرةالمعارف بوده و در این زمینه، مداخلی درباره محمدعلی جمالزاده، جی بو ایرانشناس فرانسوی، گوبینو، پل رابینو و اولیویه بونه‌رو در مجلد اول آن منتشر شده‌اند.