آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک برگزار می کنند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، همزمان با افزایش تنشها در شبه جزیره کره، آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند که برای برگزاری رزمایش در آینده نزدیک آماده می شوند.

در حالی که کره شمالی از این رزمایش به عنوان تمرین برای آغاز جنگی تمام عیار یاد کرده است، ژنرال جیمز ترمن فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی اعلام کرده است: این رزمایش با هدف آمادگی نیروهای مسلح کره جنوبی و آمریکا برگزار می شود و کشوری را مورد هدف قرار نمی دهد.

این رزمایش از روز 19 آگوست (28 مرداد) آغاز شده و تا 30 آگوست (8 شهریور) ادامه دارد.

خبرگزاری یونهاپ نیز در همین حال اعلام کرد: حدود 30 هزار نظامی آمریکایی و 50 هزار نظامی کره جنوبی در این رزمایش شرکت می کنند.