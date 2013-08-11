مانور پارگی خط در مسیر لوله نفت رفسنجان - کرمان برگزار شد

شهریار زبرجد فام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی گزارش های مردمی مبنی بر نشت مواد نفتی در مسیر خط لوله، بلافاصله گروه تعمیراتی و عملیاتی منطقه به محل اعزام شدند.

در ادامه افزود: گروه تعمیراتی و عملیاتی بعد از حضور در محل و بررسی وضعیت موجود به دلیل پارگی خط و نشت شدید بنزین، اعلام وضعیت اضطراری کرده و به مرکز منطقه اعلام می نمایند.

وی ادامه داد: تمامی گروههای تعمیراتی، نقلیه ، HSE، حراست منطقه با اطلاع رسانی سریع و تجهیز و آماده کردن ابزار الات برای انتقال به محل و بر طرف کردن نشتی به محل حادثه اعزام می شوند.

این مسئول هدف از برگزاری این مانور را تمرین آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در هنگام بروز نشتی و پارگی مسیر های خطوط انتقال مواد نفتی اعلام کرد.

وی در پایان گفت: در این مانور فرضی، تمامی پرسنل منطقه اعم از تعمیراتی و عملیاتی با تمام توان آمادگی خود را در معرض نمایش قرار دادند.

