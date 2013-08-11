راه اندازی بانک سوالات فنی و حرفه ای برای مهار تخلف

کلام الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به تخلفات آموزشی مراکز فنی و حرفه ای تصریح کرد: بیشترین حجم تخلفات مربوط به سوال فروش بود که با راه اندازی بانک سوالات مهار شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع موجب شده است نمونه سوالات مشابه امتحانی در اختیار متقاضیان در سایت فنی و حرفه ای قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بازدیدهای ناگهانی از مراکز آموزشی اجرا می شود، اضافه کرد: در سال گذشته از 204 مرکز خصوصی و 26 مرکز دولتی، 902 بازدید به عمل آمد.

صفری تصریح کرد: در پی بازرسی ها مشاهده شد نرخ تخلفات به حد قابل توجهی کاهش یافته و بیش از آنکه درون سازمانی باشد در حوزه تخلفات برون سازمانی است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان علت این مهم را در قوانین نظارتی عنوان کرد و افزود: شاغلان در مراکز آموزشی مطلعند که در سومین اخطار مجوز موسسه ابطال شده و انفصال خدمت نیز اجرا می شود.

صفری ادامه داد: در کنار بازرسی مداوم، آموزشهای مداوم و به روز سازی معلومات مربیان فنی و حرفه ای نیز اجرا می شود.

وی افزود: در همین راستا در سال گذشته 120 ساعت دوره آموزشی توانمند سازی مربیان آموزشی اجرا شد که همچنان ادامه دارد.