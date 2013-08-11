570 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم کبودرآهنگ شرکت کردند

حجت الاسلام ابوذر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این طرح با هدف غنی سازی اوقات فراغت با رویکرد قرآنی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از برنامه های کلی اوقاف و امور خیریه است، اظهار داشت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم در سه رده سنی 7تا 12،13تا 18، و 19 سال به بالا برگزار می شود.

عباسی از شرکت 570 نفر درشهرستان کبودر آهنگ در طرح تربیت حافظان قرآن کریم خبر داد و گفت: بیشتر شرکت کنندگان در دو رده سنی 7تا 18 سال هستند.

برگزاری برنامه های دینی در ماه رمضان

رئیس اداره اوقاف شهرستان کبودر آهنگ ادامه داد: در ماه رمضان امسال برنامه های مختلف تبلیغی دینی در این شهرستان برگزار شده است.

عباسی برگزاری طرح نشاط معنوی در امامزاده ذوالفقار، برگزاری کلاس های ترتیل و روخوانی قرآنی، دعوت از قاریان مصری و ممتاز شهرستان، اجرای طرح تبلیغ وقف در 3 امامزاده شهرستان کبودرآهنگ را از جمله این برنامه عنوان کرد.

وی عنوان داشت: برنامه ضیافت الهی با حضور 150 نفر در رمضان امسال در این شهرستان برگزار شد.

عباسی با تاکید بر اینکه قرآن کتاب انسان ساز است، ابراز داشت: آموزش قرآن به فرزندان از دوران کودکی در اعتلای روحی شخصیت آنان بسیار تاثیر گذار است.

شرکت 150 نفر در کلاس های قرآنی ماه رمضان

وی آموزش قرآن را یکی از اهداف اصلی اداره اوقاف شهرستان کبودر آهنگ معرفی کرد و اظهار داشت: در ماه رمضان امسال 150 نفر از کودکان و نوجوانان در کلاس های روخوانی، روان خوانی و حفظ قرآن کریم شرکت کردند.

رئیس اداره اوقاف شهرستان کبودر آهنگ در پایان سخنانش افزود: شهرستان کبودر آهنگ دارای 18 امامزاده و بقاع متبرکه است.