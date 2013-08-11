توسعه فضای سبز و محیط نشاط آور در شهر ایلام/ عدم تحقق بودجه شهرداری

خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین مورد بحث در ساختار شهرداری وجود بروکراسی دست و پاگیر و غیرشفاف بودن شرح وظایف ها بود که در این مدت تلاش شد با اجرای اتوماسیون اداری و حذف کاغذبازی های زائد به خصوص در بخش صدور پروانه ساختمانی گامی اساسی برداشته شود.

وی اضافه کرد: هرچند هنوز آثار نارضایتی در بخش صدور پروانه ساختمان به خوبی محو نشده است اما با توجه به کارهای صورت گرفته و علاوه بر آن دو منطقه ای شدن شهرداری ها، شهرواندان به راحتی می توانند از طریق شبکه اتوماسیون اداری درخواست ها و نیازمندی های اداری خود را اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری کنند و این اقدام در راستای روانسازی و کاهش ترافیک شهری بوده است.

این مسئول اضافه کرد: علاوه بر آن سیستم های تشویقی و انگیزشی با هدف بالابردن تعامل و تفاهم بین شهرداری و شهروندان شکل گرفته است که بر این اساس بالغ بر 118 فقره پروانه ساختمان در قبال واگذاری زمین به معابر، عقب نشینی و... به صورت مجانی صادر شده است که تمام این اقدامات با هدف ارائه سرویس دهی مناسب و توزیع عادلانه خدمات شهری در گستره شهر ایلام بوده و هم اکنون این امر به خوبی قابل لمس است.

واگذاری امورات به بخش خصوصی

شهردار ایلام موضوع اساسی و مهم دیگر را مقوله برون سپاری و واگذاری تصدی های غیرضروری به بخش خصوصی برشمرد و عنوان کرد: بیش از 8 مورد از امور شهرداری را به بخش خصوصی واگذار کردیم که می تواند به مدیریت دریاچه مصنوعی، پایانه های مسافربری، خدمات آرامستان، انتقال نقاله های شهری به مکان های تعیین شده و قسمت هایی از فضاهای سبز و پارک ها اشاره کرد.

منصوری بیان داشت: سال های گذشته برای حمل زباله ها و تهیه ماشین آلات و نگهبانی و... هزینه های زیادی را متحمل می شدیم در حالیکه هم اکنون این کار را به بخش خصوصی واگذار کرده است و نه تنها هزینه ای صورت نمی گیرد بلکه ماهیانه درآمدی حدود 10 میلیون تومان وصول می کنیم.

وی علاوه بر آن به موضوع اصلاح ساختار اداری و ایجاد معاونت های مهم اشاره کرد و بیان داشت: سازمان های وابسته به شهرداری ایجاد شده است و در حال حاضر شهرداری دارای 7 سازمان وابسته است که شامل آتشنشانی، سازمان پارک ها و فضای سبز، سازمان میوه وتره بار، سازمان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و سازمان آمار وفناوری اطلاعات و برخی سازمان های دیگر که در حال حاضر در دست اقدام است.

وی ادامه داد: سازمان پارک ها و فضای سبز را مستقل کردیم و رشد خوبی را شاهد هستیم.

راه اندازی مرکز تولید گل و گیاه

منصوری ادامه داد: در سال های گذشته مجبور به خرید گل و گیاه از سایر استان ها بودیم که این بخش هزینه های زیادی را بر شهرداری تحمیل می نمود اما با راه اندازی مرکز تکثیر و تولید گل و گیاه در مرکز استان خوشبختانه امسال تمام نیازمندی ها از طریق این مرکز تهیه و تامین شد و هیچ گونه کمبود گل وگیاه را نداشته ایم.

شهردار ادامه داد: کمیته های تخصصی را ایجاد کرده ایم که شهرداری برای رفع مشکلات مردم این کمیته ها را تشکیل داده که روال کار را آسان تر و بهتر انجام دهد.

شهردار ایلام همچنین به موضوع چابک سازی بدنه شهرداری و به کارگیری تعدادی کارشناسان جدید اشاره کرد و بیان داشت: تعداد نیروهای شاغل در این مجموعه بالغ بر هزار نفر بودند که بیشتر آنها درگذشته بدون توجه به توان و پتانسیل کاری جذب شده بودند لذا نه تنها به هم افزایی و افزایش بهره وری کمکی نمی کرد بلکه باعث افت کار و پایین آمدن میزان کارایی در بدنه شهرداری شده بود لذا در یک اقدام بالغ بر 114 نفر از آنان بازنشسته شدند و تمام حقوق و مزایای آنان که بالغ بر 30 میلیارد ریال بود پرداخت شد و در عوض تعداد 31 نفر کارشناس و کارشناس ارشد از طریق برگزاری آزمون با رعایت قوانین استخدامی و براساس نیازمندی های شهرداری در پست های تخصصی جذب و به کارگیری شدند که این موضوع در امر روان سازی ساختار اداری و تزریق نیروی کار آمد جوان بسیار اهمیت داشته است به طوری که در ادامه کار وضعیت کارایی بخش مدیریت دورن شهرداری به نحوی پیش رفت که بالغ بر 50 فقره تقدیرنامه و لوح سپاس از سوی سازمان ها ، نهادها و به شهرداری و کارکنان این مجموعه اهدا شده است.

بازسازی و نوسازی شهر ایلام

وی به موضوع بازسازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل وماشین آلات سنگین اشاره کرد و بیان داشت: به علت بالا رفتن استهلاک وسایل نقلیه سبک و سنگین هزینه های زیادی به شهرداری وارد می شد لذا از طریق مزایده عمومی بخشی از ماشین آلات به فروش رفت و در عوض بیش از 30 دستگاه ماشین آلات نو خریداری شد.

این مسئول اضافه کرد: یکی از خواسته های شهروندان انجام خط کشی معابر و خیابان های شهر بود که به علت نبود وسیله نقلیه مورد نظر این کار با کندی صورت گرفت اما خوشبختانه با خرید یک دستگاه کامیون خط کشی معابر و خیابان ها به زودی این خدمت نیز به شهروندان ایلامی ارائه خواهد شد.

وی در ادامه بازسازی ترمینال شهر به عنوان ورودی و نماد حوزه شهری با تغییر سالن، واحدهای تجاری، غرفه و... به عنوان یکی دیگر از خدمات حوزه کار خود بیان داشت.

خالق منصوری موضوع ایجاد تفاهم نامه همکاری با ادارات را بسیار با اهمیت خواند و بیان داشت: این تعامل و همکاری بیشترین سود و عایدات را نصیب شهرداری نموده است.

وی به صورت مصداقی به موضوع شرکت برق اشاره کرد و بیان داشت: در گذشته برای جابه جایی تیرهای برق با مشکلاتی روبرو بودیم اما هم اکنون مدیران شرکت در اجرای این وظایف پیشقدم هستند و خوشبختانه همه به عنوان یک مجموعه واحد در جهت خدمات دهی به شهروندان یک دل هستند . علاوه بر آن برخی سازمان ها وادارات با واگذاری زمین های اضافی به معابر وگذرگاه کمک شایانی به موضوع روان سازی و کاهش ترفیک درون شهری نموده اند.

ایجاد محیط های نشاط آور در شهر ایلام

شهردار ادامه داد: به منظور توسعه فضای سبز و ایجاد محیط نشاط آور، پارک ها وبوستان های محلات ومناطق وتجهیز آنان به امکانات بازی و تفریحات وسرگرمی راه اندازی شده است و همچنین بیش از 70 هکتار از اراضی چغاسبز برای توسعه فضای سبز طراحی و در دست اجراست.

وی در کنار این موضوع تامین آب مورد نیاز فضاهای سبز را یک مشکل اساسی دانست و برای این امر به اجرای پروژه پساب تصفیه خانه شهر ایلام اشاره و بیان داشت: تصفیه خروجی فاضلاب شهر ایلام به شرکت مشاور واگذار شده است و استان ایلام بعد از اصفهان و تهران سومین مرکز استانی است که در این زمینه اقدام کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون عملیات انتقال خط آب از تصفیه خانه به فضاهای سبز چغاسبز از سمت مهدی آباد 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در آینده بحث تامین آب فضای سبز نیز به خوبی رفع می شود.

شهردار ادامه داد: از دیگر کارهای شهرداری که صورت گرفته ایجاد سرعت گیرهای آسفالتی است که هزینه 300 میلیون تومان را داشته است.

وی بیان داشت: اجرای راستگرد و دوربرگردان بیش از 80 مورد اصلاح و تغییرات داده شده است و همچنین در سال گذشته 16 مورد پارک محلی انجام دادیم و پنج هزار و 500 متر مربع رنگ آمیزی درب ودیوارها را داشته ایم.

مشکلات اعتبارت در شهرداری ایلام

شهردار ایلام به بخش بودجه ای شهرداری هم اشاره و بیان داشت: سال 91 بیش از 140 درصد تحقق بودجه داشته ایم که این امر در تاریخ شهرداری بی سابقه است ضمن اینکه این عمل یک پیام خوشحال کننده دارد و آن این است که شهروندان ما به خوبی به وظایف خود واقف شده اند و درجهت همراهی و همکاری در مدیریت شهری خود را شریک می دانند.

وی ادامه داد: در سال 91 اعتبار شهرداری 55 میلیارد ریال بوده است که امسال 270 میلیارد ریال پیش بینی شده که امیدواریم این رقم نیز تحقق پیدا کند.

خالق منصوری یکی از مشکلات بودجه را مربوط به عدم تحقق بودجه عمرانی دستگاه دانست و بیان داشت: بودجه عمرانی پیش بینی شده ما 90 میلیارد ریال بود که تنها 16 میلیارد ریال آن جذب شده که این امر در عدم تکمیل پروژه های عمرانی بسیار تاثیرگذار بوده است.

شهردار ایلام در پایان نقش رسانه ها را در ایجاد فضای نشاط آفرین در جامعه با اهمیت دانست و از همه فعالان این عرصه خواست تا با ارائه نظرات وپیشنهادهای سازنده مدیران حوزه خدمات شهری را در اجرای وظایف محوطه یاری رسانند خصوصا در بخش فرهنگی و ترویج حقوق شهروندی به عنوان یک مقوله مهم و اساسی یاریگر شهردار و مجموعه کارکنان این بخش باشند.