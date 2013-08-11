خراسان رضوی میزبان برترینهای هنری فرهنگی دانش آموزان سراسر کشور است

رمضانعلی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نشست ادبی از دوشنبه 21 مرداد لغایت 30مرداد سال جاری به تفکیک جنسیت ،در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید رجایی اجرایی می شود.

وی بیان داشت: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ضمن تبریک به برگزیدگان عزیز برنامه های ویژه ای را برای این هنرمندان در نظر دارد.

محمد زاده تصریح کرد:در این جشنواره 12گروه کر از فرهنگیان ،20 گروه سرود دانش آموزی ،20 گروه نمایش صحنه ای و 19 گروه نمایش عروسکی دانش آموزی ،شرکت دارند.

وی با اشاره به این که165 دانش آموز فیلم ساز ، 50 دانش آموز نمایش نامه خوان ، 239 دانش آموز برگزیده هنر های دستی و تجسمی ، 50 دانش آموز وبلاگ نویس ،8 دانش آموز منتخب در رشته نشریه الکترونیکی نیز از سراسر کشور حضور دارند ؛افزود: در مجموع ،321 نفر از همکاران فرهنگی منتخب درسرود ( کرال ) و یکهزار و 488 تن از دانش آموزان منتخب کشوری نیزحضور و آثارشان را ارائه خواهند داد.

محمد زاده بیان کرد:در این جشنواره علاوه بر اجراهای دانش آموزی و کارگاه های آموزشی، اقامه نماز جماعت وتشکیل حلقه های معرفت، نیز از جمله برنامه هایی است که تدارک دیده شده است.

وی زیارت مرقد مطهر و نورانی امام رئوف ،حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، اصلی ترین برنامه این جشنواره برای زائران فرهیخته و هنرمند دانش آموز ذکر کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقات فرهنگی و گردشگری، بازدید از اماکن زیارتی و تاریخی شهرستان نیشابور و اجرای عمومی گروه های سرود در محل آرامگاه عطار نیشابوری از دیگربرنامه های سی و یکمین جشنواره فرهنگی – هنری دانش آموزان سراسر کشور است.