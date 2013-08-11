سامانه اتوماتیک اندازه گیری تولید گاز برای تعیین سینتیک تخمیر میکروبی طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیخ زین الدین گفت: سامانه اتوماتیک اندازه گیری تولید گاز برای تعیین سینتیک تخمیر میکروبی برای نخستین بار در کشور طراحی و ساخته شده و با شماره ثبت اختراع 79236 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است.

وی افزود: این دستگاه روشی آسان کم هزینه و دقیق برای مانیتور کردن میزان گاز تولیدی در واحد زمان ارایه می دهد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اینکه نمونه مورد آزمایش و مایع میکروبی (Inoculum) در داخل بطری های مخصوص کشت ریخته می شوند و درب بطری ها(متشکل از یک قطعه استیل مجهز به واشر O-ring ) بسته می شود، افزود: با استفاده از شیلنگ مخصوص و کاملا نفوذ ناپذیر به گاز دی اکسید کربن متصل بر روی درب بطری، فشار گاز تولیدی به سنسور فشار منتقل شده و سپس داده ها، به داده های دیجیتال تبدیل و در واحد زمان بر روی صفحه نرم افزاری اکسل ثبت می شوند.

وی ادامه داد: با استفاده از شیر برقی، فشار تجمع یافته در بطری های کشت، بسته به نوع آزمایش (قابل تنظیم در نرم افزار) پس از ثبت بر روی صفحه اکسل از بطری خارج می شود.

شیخ زین الدین همچنین گفت: منحنی های حجم فشار گاز تولیدی در واحد زمان توسط اپراتور، قابل ترسیم بر روی صفحه اکسل می باشد.

وی ادامه داد: امکان تعیین سینتیک هضم و تخمیر میکروبی مواد خوراکی با سرعت و دقت زیاد، امکان بررسی تعداد زیاد نمونه (حدود 50 نمونه) در نوبت، امکان ارتباط بی سیم با کامپیوتر به منظور ثبت اتوماتیک داده ها و امکان ساخت بن ماری شیکر دار برای هر واحد متناسب با تعداد بطری ها از مهمترین ویژگی های این دستگاه است.

وی در ادامه به کاربردهای سامانه اتوماتیک اندازه گیری تولید گاز برای تعیین نرخ تخمیر میکروبی اشاره و اظهار داشت: مطالعات مربوط به تخمیر میکروبی مواد خوراکی نشخوارکنندگان در شکمبه، مطالعات هضمی در انسان، اندازه گیری فعالیت مخمرها، مطالعات مربوط به سوخت های زیستی در فرآیند تبدیل توده زیستی به سوخت زیستی و مطالعات مربوط به تولید بیوگاز از پسماندها از جمله مهمترین کاربردهای این سامانه است.