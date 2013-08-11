تصويب نهايي طرح جامع و تفصيلي شهر جعفريه

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدرضا دهناد گفت: طرح جامع و تفصيلي شهر جعفريه به تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد.

وی اظهار داشت: با تأكيد استاندار قم موضوع تدوين و تصويب تمامي شهرهاي تابعه استان در دستور كار ويژه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گرفت كه اين مهم بستر و زمينه را براي توسعه و عمران شهرهاي تابعه استان قم بيش از گذشته فراهم مي‌كند.

پيش فروش واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع) قم آغاز شد

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قم از آغاز پيش فروش 22 واحد كارگاهي صنعتي در شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع) (قنوات) خبر داد.

مهندس روح اله ابراهيمي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: همزمان با عيد سعيد فطر پيش فروش 22 واحد كارگاهي اختصاص يافته به صنعت درودگري در شهرك صنعتي ثامن الائمه(ع) (قنوات) به متقاضيان فعال در اين صنعت آغاز شده است.

وي افزود واحدهاي كارگاهي با هدف تسهيل در راه اندازي واحدهاي صنايع كوچك و همچنين كمك به افرادي است كه توان مالي و امكان احداث واحد صنعتي را ندارند.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم بيان داشت: ساخت واحدهاي كارگاهي و ارائه آنها به صنعتگران طي سال هاي گذشته در شهرك صنعتي شكوهيه قم صورت گرفت كه استقبال قابل توجه متقاضيان را در پي داشت.

وي اضافه كرد: در شهرك صنعتي ثامن الائمه كه به صنايع چوب و درودگري نيز اختصاص يافته است با توجه به درخواست‌هاي متعدد فعالان صنعت چوب استان، اين شركت ساخت 22 واحد كارگاهي را در دستور كار قرار داد.

مهندس ابراهيمي با بيان اينكه هر كدام از اين واحدهاي كارگاهي داراي مساحتي بالغ بر 180 متر مربع مي‌باشند گفت: اين واحدهاي كارگاهي به صورت پيش فروش و با شرايط ويژه در اختيار متقاضيان صنعت درودگري استان قرار مي گيرد.

وي ادامه داد: متقاضيان مي‌توانند براي پيش خريد به واحد متقاضيان شركت شهركهاي صنعتي استان قم مراجعه نمايند.

