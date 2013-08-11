  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

سرهنگ قدمی اعلام کرد:

نصب 16 دوربین در راههای گلستان

نصب 16 دوربین در راههای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گلستان گفت: 16 دستگاه دوربین نظارت و کنترل در راههای استان نصب شده است.

سرهنگ علیرضا قدمی صبح یکشنبه در بازدید از طرح تابستانه پلیس گفت: این دوربینها شبانه روزی اقدام به رصد و ثبت تخلفات حادثه ساز می کنند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: تمهیدات لازم در نقاط حادثه خیز صورت گرفته و قرار است با نصب تابلو و علائم در این زمینه اطلاع رسانی صورت گیرد.
 
رئیس پلیس راه گلستان گفت: همچنین تیمهای نامحسوس بصورت شبانه روزی فعال شده اند و اقدام به نظارت و کنترل می کنند.
 
وی یادآور شد: همزمان با دور دوم سفرهای تابستانه، بصورت جدی طرح پلیس راه اجرا می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد و لازم است مسافران و رانندگان به موارد ایمنی توجه داشته باشند.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد و پیش بینی می شود تا پایان تابستان بیش از هشت میلیون مسافر به استان سفر کنند.
 
کد مطلب 2113203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها