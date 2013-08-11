به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از یک هفته تا آغاز برگزاری یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره به میزبانی استان کردستان باقی‌ مانده است، در مدت فراخوان این جشنواره بیش از 1600 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که داوری آنها به پایان رسیده و بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، اسامی برگزیدگان آن نیز مشخص شده‌اند که همزان با مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

همچنین در این دوره از جشنواره استان‌های گلستان، زنجان و خراسان جنوبی هر کدام تنها با یک اثر حضور دارند که کمترین میزان مشارکت در جشنواره به شمار می‌رود. در مقابل استان‌ کرمانشاه با ارسال بیش از 10 اثر رتبه نخست در ارسال آثار به جشنواره را داشته است.

در همین راستا نشست رسانه‌ای این جشنواره نیز روز دوشنبه 21 مردادماه با حضور محمد‌علی قاسمی دبیر این جشنواره و امین مرادی دبیر اجرایی جشنواره روز دوشنبه هفته جاری، 21 مرداد ماه از ساعت 10:30 در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

یازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره در بخش‌‌های شعر نو و کلاسیک و ترانه و نیز داستان برای مخاطبان کودک و نوجوان و بزرگسال در سال جاری در دست برگزاری قرار گرفت و آثار ارسالی به آن نیز توسط هیئت داورانی متشکل از مرتضی امیری اسفندقه، بهروز یاسمی، اسماعیل امینی، داوود امیریان، فرهاد حسن‌زاده، طاهره ایبد، مجید قیصری، فیروز جلالی زنوزی، راضیه تجار، محمدكاظم كاظمی، خسرو احتشامی، زهیر توكلی، محمدرضا مهدیزاده، علی محمد مودب، محمدحسین جعفریان، بیژن ارژن، حبیب‌الله بخشوده، كامبیز كریمی و رحیم لقمانی، مصطفی رحماندوست، مهری ماهوتی و كمال شفیعی به تفکیک مورد داوری قرار گرفت.

این جشنواره از صبح روز شنبه 26 مرداد در سنندج کار خود را آغاز کرده و در عصر روز یکشنبه 27 مرداد ماه در همین شهر به کار خود پایان خواهد داد.