مرگ 16 كردستاني بر اثر مسموميت با گاز و سوختگي/ افزايش 40 درصد شمار سوختگي ها

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه در سه ماهه اول سال جاری 9 نفر از شهروندان کردستانی بر اثر مسمویت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد هفت نفر مرد و دو نفر زن بوده اند، افزود: میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزایش داشته و از شش نفر به 9 نفر افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: متاسفانه در سال گذشته نیز میزان مرگ و میر ناشي از مسموميت با گاز منوكسيد كربن در استان كردستان نسبت به سال 90 افزايش يافت و 10 فوتي در سال 90 به 27 فوتي در سال گذشته رسيد.

همایون پور یادآور شد: از كل فوتي هاي مسموميت با گاز منوكسيد كربن در سال گذشته 21 نفر مرد و شش نفر زن بودند و اين در حالي است كه در سال 90، 9 مرد و يك زن در حوادث مسموميت با گاز استان جان باخته بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فوت هفت نفر نیز بر اثر سوختگی در سه ماهه اول سال جاری خبرداد و بیان کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 91 متاسفانه 40 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان با بیان اینکه از این تعداد فوتی يك نفر مرد و شش نفر زن بوده اند، گفت: تعداد متوفيات ناشي از سوختگي در سه ماهه اول سال گذشته پنج نفر بوده است.