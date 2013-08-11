شرایط مناسبی برای برای تمرین ملی پوشان فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، حسین رضازاده در بازدید ازشرایط اردوی تیم ملیوزنه برداری در منطقه آزاد ارس گفت: شرایط فراهم شده در منطقه آزاد ارس بسیار رضایتبخش است که باید برای فراهم کردن این شرایط از مسئولان این منطقه قدردانی شود.
وی ادامه داد: با بازدید از این اردو این منطقه را حائز پتانسیل بالایی در امر ورزش دیدم که امیدوارم با همت مسئولان در این منطقه پایگاههای قهرمانی وزنهبرداری جهت برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات مختلف تشکیل شود.
رضا زاده در خصوص وضعیت تیم ملی وزنهبرداری اظهار داشت: اردوی تیم ملی به مدت سه هفته در این منطقه ادامه خواهد داشت، همچنین بعد از ارس نیز اردوی یک هفتهای در تهران برگزار خواهد شد و در ادامه نیز وزنهبرداران برای برگزاری اردو راهی خراسان شمالی و بجنورد خواهند شد. آخرین مرحله اردوی تیم ملی وزنهبرداری نیز مهر ماه در تهران خواهد بود.
رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: منطقه آزاد ارس با دارا بودن آب و هوای مساعد و پتانسیل های بالا شرایط مناسبی برای تمرین تیم ملی وزنهبرداری فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، حسین رضازاده در بازدید ازشرایط اردوی تیم ملیوزنه برداری در منطقه آزاد ارس گفت: شرایط فراهم شده در منطقه آزاد ارس بسیار رضایتبخش است که باید برای فراهم کردن این شرایط از مسئولان این منطقه قدردانی شود.
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