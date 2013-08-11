پلمپ استخر کوثر ورامین گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه استخر کوثر ورامین به عنوان تنها استخر دولتی شهرستان پلمپ شد و ناراحتی و نگرانی اهالی ورزش و جوانان ورامینی را به همراه داشت، مسئولین اداره ورزش و جوانان ورامین طی جلسه با مسئولین اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زمینه فک پلمپ استخر کوثر ورامین را فراهم آوردند.



رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش اداره ورزش و جوانان مشکل پلمپ استخر حل شده و علاقمندان به ورزش می توانند مجددا از این استخر استفاده کنند.



حسینی افزود: طی جلسه و گفتگویی که با مسئولین اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین داشتیم مشکلات موجود حل و فصل و زمینه استفاده مجدد جوانان از فضای استخر فراهم شد.



این درحالی است که مسئولین شبکه بهداشت در چند روز گذشته در گفتگو با مهر از وجود برخی مشکلات بهداشتی در استخر کوثر خبر داده بودند که مشخص نیست این مشکلات بهداشتی در طی دو روز حل شده است یا خیر؟



امیدواریم با حل مشکلات بهداشتی استخر کوثر ورامین زمینه بازگشایی مجدد تنها استخر دولتی ورامین فراهم شده باشد و سلامتی مردم فدای برخی مسایل نشود.