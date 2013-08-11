نشان درجه يك هنري به هنرمند مجسمه ساز كردستاني هادي ضياءالديني اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين نشان در تاريخ هفتم خرداد ماه 92 به تاييد شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور رسيده است و پس از طي مراحل قانوني حكم آن به اين هنرمند برجسته كردستاني اهداء شد.

هادي ضیاالدینی چهره ای شناخته شده است که شهره و آوازه وی در محدوده مرزهای جغرافیایی قرار نمی گیرد و كارمند اداره كل ميراث فرهنگي استان كردستان است.

وی با فعالیت ها و تلاش هایش، صاحب آثار و افتخاراتی است که او را در زمره بزرگترین هنرمندان این دیار قرار داده و با خلق آثاری در زمینه های نقاشی و به ویژه مجسمه سازی، از خود چهره ای ماندگار برجاي گذاشته است و در شناساندن آداب و رسوم و هنر ایرانی ها و به ویژه کردستان به جهانیان گام های موثری برداشته است و این افتخار بزرگی است كه وي توانسته اين نشان را دريافت کند.

برگزاري جلسه تعيين تكليف مجتمع هاي بين راهي كردستان

جلسه تعيين تكليف مجتمع هاي بين راهي استان كردستان با حضور اداره راه و شهر سازي و حمل و نقل و پايانه هاي كردستان در دفتر مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شد.

در اين جلسه معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان در خصوص مجتمع هاي بين راهي و مشكلات اين مجتمع ها در حوزه اجرا و تسهيلات گفت: مجتمع هاي بين راهي با توجه به اينكه از لحاظ ارائه خدمات متنوع هستند مجوز بخشي از فعاليت هاي خود را بايد از ارگان های مربوطه دريافت کنند و متاسفانه سرمايه گذار و مجريان طرح در رابطه با اخذ مجوز دچار سر در گمي مي شوند كه لازم است موازي كاري ها در اين زمينه طبق قوانين و مقررات حذف شود.

حمید وطن دوست افزود: اولويت اول سرمايه گذاران استان راه اندازي و احداث مجتمع هاي بين راهي ها است و از ادارات مرتبط در خواست مي شود با توجه به كمبود امكانات خدماتي بين راهي حداكثر همكاري را با متقاضيان اين طرح ها داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به اهميت امر خواستار تشكيل كميته اي متشكل از اداره كل راه و شهرسازي و اداره حمل و نقل و پايانه هاي استان و اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستیم كه به صورت دوره اي نسبت به بررسي و بازديد از محل هاي پيشنهادي اقدام و تصميمات لازم را اتخاذ کنند.

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان همچنين خواستار برخورد قانوني كميته مذكور با افرادي كه به صورت غير مجاز به ارائه خدمات بين راهي در محورهاي مواصلاتي سطح استان با همكاري مراجع قضايي و انتظامي شد.