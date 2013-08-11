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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

علوی خبر داد:

چهارمین جشنواره سراسری عکس فیروزه برگزار می شود

چهارمین جشنواره سراسری عکس فیروزه برگزار می شود

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از احیای جشنواره سراسری عکس فیروزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا علوی صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: چهارمین جشنواره فیروزه تبریز با رویکرد جدید طی روزهای آینده با انتشار فراخوان، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری سه دوره موفق این جشنواره گفت: این جشنواره به عنوان یک جشنواره موفق و جریان ساز شناخته شده بود و همواره نگاه تخصصی آن به مقوله عکاسی موجب آن شده بود که از اقبالی قابل ملاحظه بین مخاطبان خود برخوردار باشد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز اضافه کرد: جزئیات برگزاری این جشنواره طی روزهای آینده از طریق وب سایت سازمان و سپس رسانه ها اعلام خواهد شد و نحوه فعالیت دبیرخانه آن به اطلاع عکاسان و علاقمندان به شرکت در این جشنواره خواهد رسید.

علوی در پایان ابراز امیدواری کرد رویکرد نوین این جشنواره می تواند به ادامه و همچنین استمرار جشنواره عکس فیروزه تبریز منجر شود.

کد مطلب 2113220

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