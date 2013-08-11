به گزارش خبرنگار مهر، امسال نیز پس از اعلام رتبه های کنکور، برخی از دانشگاه‌ها برای جذب نفرات برتر کنکور 92 با یکدیگر به رقابت پرداخته و هر یک تسهیلاتی را برای جذب برترین ها ارائه می کنند.

در سالهای گذشته این رقابت بیشتر به چند دانشگاه بزرگ تهرانی محدود می شد اما امسال دایره ارائه تسهیلات به برترین ها گسترش یافته است.

تسهیلات دانشگاهها برای جذب برترین های کنکور 92

دانشگاه صنعت نفت آبادان

اهدای يك دستگاه رايانه همراه (laptop) به داوطلبان داراي رتبه كشوري 1 تا 1500 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيک 19.5 به بالا و پذيرفته شدگان مرحله نهايي المپيادهاي جهاني (كساني كه به المپياد اعزام مي شوند).

اهداء يك دستگاه رايانه (Desktop) به داوطلبان داراي رتبه كشوري 1501 تا 3000 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك 19 تا 19.5.

ایجاد شرايط، زمينه ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل، برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه، تأمين بخشي از هزينه كتاب ها و لوازم التحرير، تسهيلات بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه هاي مجردي (براي مدت چهار سال و در حدود امكانات دانشگاه).

برخورداري فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه از تسهيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر مطابق ضوابط مربوطه، اولويت استخدام در شركت هاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيت آميز تحصيلات، مطابق با مقررات و آئين نامه هاي مصوب وزارت نفت و كارآموزي دانشجويان در واحدهاي مختلف وزارت نفت (در زمينه هاي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو) در طول مدت تحصيل.

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران اعلام کرد براساس توافق انجام شده، رتبه‌های برتر کنکور که جزو برترین دانشجویان کشور هستند، می توانند پس از دوره آموزشی، دوره سربازی خود را به عنوان دانشجوی امریه در دانشکده فنی دانشگاه تهران بگذرانند.

همه رتبه‌های برتر (یک تا 100 آزمون سراسری) که دانشکده فنی دانشگاه تهران را انتخاب کنند، به عنوان دانشجوی امریه معرفی خواهند شد.

هم اکنون این طرح به صورت کامل، تنها در دانشگاه تهران در حال اجراست.

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرد، رتبه‌های اول تا سوم المپیاد علمی دانشجویی در هر رشته 12ماه بورس تحصیلی، رتبه‌های اول تا سوم آزمون کارشناسی ارشد در هر رشته 12ماه بورس تحصیلی، رتبه‌های چهارم تا ششم آزمون کارشناسی ارشد در هر رشته 9ماه بورس تحصیلی و رتبه‌های 7 تا 10آزمون کارشناسی ارشد در هر رشته 6ماه بورس تحصیلی دریافت می‌کنند.

داوطلبان می‌توانند به همراه کارنامه آزمون یا المپیاد تا 31شهریور 92به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه کنند و اعطای بورس‌ها منوط به ثبت‌نام دانشجو در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است.

دانشگاه علم و صنعت

از تسهیلات دانشگاه علم و صنعت به رتبه برتر های کنکور می توان، به امکان تحصيل همزمان در دو رشته کارشناسی، تسهيلات ويژه برای دانشجويان ممتاز و استعدادهای درخشان، برای ورود به مقاطع تحصيلی بالاتر (کارشناسی ارشد ودکتری) بدون شرکت در آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، تدارک امکانات خوابگاهی ويژه برای داوطلبانی که رتبه کشوری آنان در آزمون سراسری کمتر از 500 باشد، اشاره کرد.

همچنین امکان تغيير رشته به هر يک از رشته های مورد علاقه برای داوطلبانی که رتبه کشوری آنان زير 300 باشد و ارايه تسهيلات ويژه برای مدت يک سال، به داوطلبانی که رتبه کشوری آنان در آزمون سراسری زير 200 باشد (اين امکان، در صورت داشتن شرايط علمی خوب، برای سال های بعد قابل تمديداست) از جمله تسهیلات این دانشگاه ویژه رتبه برتر های کنکور سال 92 است.

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی نیز اعلام کرده براي دانشجويان داراي رتبه هاي اول تا دهم كارشناسي هر رشته، تسهيلات رفاهي در نظر گرفته است ولی هنوز این تسهیلات اعلام نشده است .

دانشگاه های شیراز، الزهرا و تبریز هم جزء دانشگاه هایی هستند که به نفرات برتر تسهیلات خوابگاهی ارایه می کنند.