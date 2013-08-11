المپیاد ادبی هنری در راه است/ دانش آموزان هنرمند در اقتصادمقاومتی سهیم هستند

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به جای این که اجناس چینی را به سبد خانوار بیافزاییم، می توانیم با خرید تابلوفرش، نقاشی، معرق و منبت حاصل دست نوجوانان فرهیخته کشورمان به اقتصاد ملی کمک کنیم.

وی بیان داشت: جشنواره های دانش آموزی فرصتی را فراهم می آورد تا مردم و مسولان از این فراورده های فرهنگی استفاده کنند.

ایجاد نگارخانه آثار دانش آموزی در کانونهای فرهنگی کشور

وی با اشاره به این که طی بخشنامه ای به تمام کانونهای فرهنگی کشور ابلاغ شده است تا نگارخانه آثار دانش آموزی برای نمایش و فروش داشته باشند،اظهار داشت:به مسوولان اجرایی نیز فراخوان داده شده است که از آثار دستی و حجمی دانش آموزان برای هدایای مراسمهای خاص ارگانهای خویش استفاده کنند.

محمدی تصریح کرد:به زودی آثار فاخر و کیفی هنرمندان دانش آموز در برج میلاد تهران به نمایش در خواهد آمد و امیدواریم نظیر این طرح در استانها و شهرستانها نیز عملی شود.

وی بیان داشت: شهرداریها نیز در مبلمان شهری می توانند از المانها و حجم سازی های برگزیدگان جشنواره های دانش آموزی کشوری ، بهره مند شوند.

محمدی با اشاره به این که محور اصلی پایگاههای اوقات فراغت بر مهارت آموزی و کارآفرینی بنا نهاده شده است، افزود: در پایان نیزبا برپایی730 بازارچه خوداشتغالی درکشور، رهاورد هنری دانش آموزان به مردم عرضه خواهد شد.

وی ایجاد بازارچه های مجازی و فروشگاههای اینترنتی

وی ایجاد بازارچه های مجازی وفروشگاههای اینترنتی را از دیگر اقدامات مجموعه اش دانست و تاکیدکرد: از سال آینده بنا را برارتقا جشنواره هنری – فرهنگی و جابه جایی برخی رشته ها داریم.جشنواره بر اساس جنسیت،مقطع سنی و شاخص برخی رشته ها،مدرسه ای،منطقه ای ،استانی و کشوری می شود.

وی گفت: امکان دارد به جای بخش روزنامه دیواری، وبلاگ نویسی و ایجاد سایت، به جای بخش تحقیق، موضوع نخستین کتاب من ،همچنین بخش مشاعره وتولید نرم افزارهای بازی را بیفزاییم.

حمایت مادی از دانش آموزان نخبه المپیاد کشور در قالب باشگاه هنرمندان

وی قول مساعد داد، حواشی جشنواره را اصلاح والمپیاد ادبی – هنری را ایجادکند، آنگاه طبق آیین نامه از دانش آموزان نخبه المپیاد کشور در قالب باشگاه هنرمندان؛ حمایت مادی،حقوقی،قانونی و دانشگاهی کند.

وی از انتشار کتاب جشنواره خبر داد و اظهار داشت: طرح واگذاری مدیریت محتوای جشنواره های دانش آموزی در رشته های تخصصی به دبیران مربوطه لحاظ شده است.به طور مثال،نقاشی و خط به دبیر هنر و شعر وداستان به دبیر ادبیات واگذار می شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش از فراخوان آشتی دادن فعالیتهای هنری – فرهنگی مدارس با کتاب و کلاس و مدرسه گفت و افزود: شیوه نامه این طرح، نهایی شده به گونه ای که تولید نمایشنامه ها بر اساس پایه تحصیلی و از متون درسی صورت می گیرد.به این نحو حلاوت تدریس بیشتر و معلم می تواند برای طرح درسش یک منبع نمایشی به صورت فیلم کوتاه 5 تا 6 دقیقه ای ارائه دهد.

وی ابراز داشت: با اجرای این طرح، آثار دانش آموزی به آرشیو نرفته و در چرخه آموزش قرار می گیرد.

وی گفت: در بخش آوایی رشد و گسترش سرودهای همگانی، مد نظر وزارتخانه است تا تمام دانش آموزان فعالیت هنری داشته و شور و نشاط در مدرسه حاکم شده و از بحث قهرمانی و یک گروه خاص ؛خارج شود.

محمدی در خصوص برگزیدگان سرود دانش آموزی ابراز امیدواری کرد: با راهکارهای اندیشیده شده،مقصد؛ ایجاد گروههای حرفه ای است که با پایان جشنواره کارشان تمام نشود و دیگر نهادها و ارگانها نیز در برنامه های خود از آنان دعوت به عمل آورند.

وی از ساخت و پخش800 برنامه سرود و 800 فیلم دانش آموزی در شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی گفت و اعلام کرد: مجله صوتی با استفاده از فراورده های آوایی ومجله دیگرتحت عنوان" روزنه" با استفاده از فیلمهای کوتاه آماده شده که رقابت را تبدیل به شادابی در مدارس می سازد.

تولید جامع ترین و مدرن ترین شیوه نامه جشنواره های هنری

محمدی بیان کرد: ما بنا داریم بهترین، جامع ترین، فراگیرترین و مدرن ترین شیوه نامه جشنواره های هنری فرهنگی را در کشور تولید کنیم که با 120 صفحه،به همه شوونات می پردازد چنانکه با تقسیم کشور به 3 گروه ،رقابتها بین و درون گروهی شده، عدالت فرهنگی رعایت می شود بدین گونه دانش آموزان استانهای برخوردار با غیر برخوردار سنجیده نمی شوند.

وی در خصوص میزبانی جشنواره ها توضیح داد: جریان سازی فرهنگی باید در تمام کشور به وسعت هنر در ایران رسوخ کند و اگر تا به حال انجام نشده است،عدم امکانات فیزکی نظیر نداشتن سالنهای استاندارد آوا و نمایش بوده است.

محمدی با تاسف از این که برخی از فعالیتهای هنری بزرگسالان به لحاظ محتوی از آثار برگزیده کشوری دانش آموزان ضعیف تر بوده اما به اکران عمومی در می آید؛ از مسوولان فرهنگی کشور خواست با همدلی، نتایج یکساله فکری – هنری دانش آموزان نخبه کشور رادر مجموعه های حرفه ای، به نمایش در بیاورند.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاشهای بی شائبه آموزش و پرورش بتوانداین کاررا انجام و آحاد مردم و هنردوستان، نیزازآثار فاخر مدارس کشور را لذت ببرند.