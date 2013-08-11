علي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت حلقه از اين تعداد در منطقه چرخاب و بقيه در منطقه يزدگرد حفر مي شود تا زماني كه نظم آبرساني از خط آب انتقالي دچار مشكل مي شود، مردم يزد در مضيقه قرار نگيرند.

وي با بيان اينكه تابستان امسال، ميزان آب انتقالي از كوهرنگ به يزد 10 درصد كاهش يافت، افزود: اين كاهش، مشكلات بسياري را براي مردم يزد ايجاد كرد و در بسياري نقاط مردم با جيره بندي آب يا افت شديد آب مواجه شدند.

كيفيت پايين آب منابع داخلي يزد

اسلامي بيان كرد: اما با ورود چاه‌هاي حفر شده به مدار بهره برداري، مشكل آب برطرف شد اما متاسفانه منابع داخلي يزد داراي كيفيت پايين و در برخي موارد شوري هستند.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد عنوان كرد: به زودي اين مشكل در استان يزد برطرف مي شود و كيفيت و فشار آب به حد مطلوبي مي‌رسد.

اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به واگذاري انشعاب فاضلاب در استان يزد اظهار داشت: به زودي 20 هزار انشعاب فاضلاب در يزد به مشتركان واگذار خواهيم كرد.

با ورود بخش خصوصي، پروژه 30 ساله سه ساله تحويل مي‌شود

وي يادآور شد: در شهرهاي مهريز، اردكان و بافق نيز با مشاركت بخش خصوصي، عمليات احداث شبكه فاضلاب آغاز خواهد شد.

اسلامي ادامه داد: هزينه اجراي پروژه فاضلاب در اين سه شهر، 200 ميليارد تومان است كه اگر بخواهيم با بودجه دولتي آن را اجرا كنيم، 30 سال طول مي‌كشد.

وي تصريح كرد: بخش خصوصي در قرارداده منعقد شده، تعهد داده تا سه ساله اين پروژه را به بهره برداري برساند.

اسلامي يادآور شد: بخش خصوصي در قبال اجراي اين پروژه، آب حاصل از تصفيه فاضلاب را به صنايع استان يزد مي‌فروشد.