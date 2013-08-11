اخوان المسلمین میانجیگری الازهر برای حل بحران مصر را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گروه اخوان المسلمین مصر با میانجیگری الازهر و پیشنهاد آن برای حل بحران کنونی این کشور مخالفت کرد. این پیشنهاد مبتنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام است.

منابع خبری اعلام کردند که شیخ الازهر قرار است برای حل بحران مصر با صاحبان ابتکار عمل برای آشتی ملی رایزنی کند و اوایل هفته آتی نشستی با ریاست "احمد الطیب" شیخ الازهر برگزار شود.

رهبران ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت مخالفت خود را هر گونه گفتگو و ابتکار عملی برای حل بحران سیاسی مصر تحت نظارت شیخ الازهر اعلام کردند و در توجیه این اقدام گفته اند وی یکی از طرفهایی بود که معتقد است در مصر کودتای نظامی صورت گرفته است.