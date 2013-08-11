توهین و بی توجهی جواب مردم تشنه سیستان نیست/ طرح های آبرسانی ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره آب و فاضلاب استان هفته گذشته با انعکاس جوابیه ای بر روی سایت این شرکت مبنی بر اینکه « از آنجايي که هنوز علي رغم تغيير روستا به نام شهرتأمين آب جهت احشام واقع در هامون شهر بسيار مشکل ساز شده است» موجب خشم و اعتراض اعضای شورای اسلامی هامون شهر(علی اکبر) و بسیاری از معتمدان و ساکنان این شهر شد.

شرکت آبفا به شهروندان توهین کرده است

در همین رابطه اعضای شورای اسلامی هامون شهر با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر با ادعای این که به مردم این شهر توهین شده است خواستار عذرخواهی مدیر عامل این شرکت در خصوص این اقدام شدند.

در این نامه آمده است:

مسول خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان

ضمن سپاس از آن خبرگزاری وزین به جهت پیگیری مشکلات بی آبی شهر علی اکبر به عنوان تنها رسانه پوشش دهنده صدای مظلوم ساکنین این شهر در قبال بی مهری سایر اصحاب رسانه به استحضار می رساند در خصوص خبر شماره 2011882 مورخ 14/5/92 آن رسانه و همچنین جوابیه شرکت آبفای استان نکاتی را به اطلاع می رساند.

پس از گذشت دو ماه از بی آبی بیش از نیم از جمعیت شهر علی اکبر ساکنین این شهر همانند سال های گذشته همچنان در بی آبی کامل بسر می برند و آب شرب مورد نیاز خود را از تنها تانکر آبرسان تامین می نمایند.

بی آبی های متوالی شهروندان را وادار به حفر چاه نموده است آنهم چاهی که دارای آب غیربهداشتی و غیر شرب است.

حال با همه مشقتی که بر سر مردم آمده است مدیر عامل محترم شرکت ابفای استان که حتی برای یک بار هم که شده جهت تسلی خاطر شهروندان این

شهر بازدیدی از وضعیت نامطلوب آن نداشته تا نارسایی های موجود را از نزدیک رصد نماید، در اقدامی تامل برانگیز در پاسخ به وضعیت این شهر اعلام نموده ما هیچ مشکلی برای تامین آب شرب شهروندان نداشته و مشکل اصلی تامین آب برای شرب احشام است.

عملا در این جوابیه تمامی مردم که در این شهر در بی آبی بسر می برند به احشام تشبیه شده است،تحمل این توهین برای تمامی شهروندان سخت است.

این در حالی است که معتمدین و ریش سفیدان منطقه طی درخواستی پیگیری این توهین را خواستار شده اند.

لذا خواهشمند است مراتب خشم مردم این شهر را به اطلاع این نهاد رسانده و یادآور شوید که این نهاد باید به طور رسمی از شهروندان عذرخواهی نماید»

پاسخ به مردم تشنه توهین نیست

به گزارش خبرنگار مهر در همین رابطه تعدادی از معتمدان و ریش سفیدان هامون شهرنیز با ارسال نامه ای اعتراض آمیز خطاب به شورای اسلامی که رونوشت آن به خبرگزاری مهر نیز ارسال شد اعتراض خود را به پاسخ شرکت آبفا ابراز داشتند.

در این نامه آمده است:

«احتراما به استحضار می رساند با توجه به جوابیه آب و فاضلاب استان منتشر شده در خبرگزاری مهر مورخ 14/5/92 در خصوص بی آبی شهر علی اکبر که به صورت مستقیم از شهروندان عطشانی که مطالبه گر آب بوده اند به عنوان احشام نام برده شده است توهینی بسیار بزرگ بر مردم صبور و دولت مداری که تاکنون با وجود بی آبی مطلق تابستانه طی 5 سال اخیر خصوصا تحمل کم آبی ها در این فصل و ماه مبارک رمضان صبوری پیشه نموده اند و کوچک ترین بی احترامی نسبت به مسئولین نداشته اند،آیا این پاسخ مردم تشنه ای است که در تمامی صحنه ها حضوری چشمگیر و یاور دولت بوده اند، لذا از شما اعضای محترم که نمایندگان این مردم و زبان ارتباط بین مسئولین و مردم هستید خواستار پیگیری به جد تا عذرخواهی رسمی آن نهاد مسئول از مردم هستیم.»

ضعف و عدم نظارت در طرح های شرکت آبفا مشهود است

مشاور فنی در امور پروژه های عمرانی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ضعف و عدم نظارت لازم در پروژه های آبرسانی در منطقه سییستان کاملا مشهود است گفت: انتظار اصلی مردم استان و مراجعه کنندگان به دفتر مدیر عامل محترم این است که مانند تمامی مدیران کشوری و استانی ایشان پذیرای ارباب رجوعان باشند نه اینکه مراجعه کنندگان پس از بارها مراجعه با درب بسته مواجهه شوند.

ناصر فیروزی جهانتیغی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این راستا افرادی هستند که بیش از 16 بار در طول یک ماه به دفتر ایشان مراجعه و موفق به دیدار مدیرعامل نشدند.

وی گفت: مدیر عامل شرکت آبفا مدعی است که هم اکنون در هامون شهر یا همان شهر علی اکبر مقادیر زیادی آب توسط آبفای روستایی تامین و نسبت به احداث یک تانکر 2 هزار مترمکعبی نیز اقدام شده است.

وی ادامه داد: اگر میزان آب تحویلی به هامون شهر توسط آب و فاضلاب روستایی پاسخگوی نیاز ساکنان آنجا بود دیگر چه ضرورتی برای ساخت مخزن بود؟

وی ادامه داد: آبفای استان مدعی است که که کمبود آب در بیشتر شهر های کشور وجود دارد اما باید اذعان داشت این حرف برای شهر های سیستان که منابع آبی به وسعت چاه نیمه ها و با ذخیره ای بالغ بر یک میلیارد متر مکعب آب دارند مصداق ندارد.

جهانتیغی گفت: مردم سیستان در حالی با مشکل بی آبی مواجه هستند که برای اجرای طرح آبرسانی به شهر های سیستان با مبلغ 55 میلیارد تومان تعیین بودجه شده است و در حال حاضر با هزینه کرد بالغ بر 130 میلیارد تومان نه آب تصفیه مناسبی در اختیار مردم قرار گرفته است و نه از خطوط انتقال و آبرسانی فرعی به شهر های سیستان خبری است.

مشاور فنی در امور پروژه های عمرانی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: به طور مثال خط انتقال محمد آباد به هامون شهر که با استفاده از لوله یو.پی.وی.سی با قطر 355 میلیمتر در طراحی تعریف شده است به علت مشکلات فنی و عدم توانمندی مشاور در طراحی و اجرای این خط انتقال تعطیل است و مدت مدیدی است که از فعالیت اجرایی خطوط انتقال آبرسانی به شهر های هامون شهر، ادیمی، دوست محمد، میلک و همچنین چندین روستای دیگر که در مسیر طرح قرار دارند خبری نیست و هیچ گونه فعالیتی در این رابطه به چشم نمی خورد.

مهمترین بخش تصفیه خانه سیستان راه اندازی نشده

فیروزی جهانتیغی ادامه داد: با وجود راه اندازی تصفیه خانه سیستان به صورت آزمایشی و انتقال آب به زابل اما هنوز صف های طولانی در محل تصفیه خانه های کوچک صنعتی و در خیابان های شهر برای خریداری آب توسط شهروندان ادامه دارد و آب لوله کشی برای شرب مناسب نیست.

وی با بیان اینکه متاسفانه برای راه اندازی مهمترین بخش از فرایند تصفیه خانه سیستان که همان واحد گندزدایی و خنثی سازی است هیچ اقدامی صورت نگرفته است افزود: با وجود اینکه در قرار داد احداث این واحد به وضوح نسبت به اجرای تعهدات و نصب تجهیزات طبق برنامه زمانبندی شده اشاره شده است اما بنا بر دلایل نامعلوم از راه اندازی این واحد و اجرای تعهدات سر باز زده شده است.

وی ادامه داد: بالغ بر 2 سال است که قرار داد احداث ایستگاه پمپاژ شهر زابل با شرکت پارود منعقد شده و به علت عدم تحویل نقشه های اجرایی و پیگیری جدی مشاور و نماینده کار فرما تا کنون هیچ فعالیت اجرایی در آن به چشم نمی خورد و پیمانکار به دلیل بی تفاوتی و عدم توجه مشاور مبالغ هنگفتی را تاکنون بابت تعلیق مطالبه کرده است.

وی گفت: درآبگیر این تصفیه خانه نیز الکترو پمپ هایی با دبی 860 لیتر بر ثانیه و قدرت الکترو موتور 560 کیلو وات طراحی شده است که بر همین اساس و مبنا نسبت به قیمت گذاری نیز اقدام شده است اما در اجرا پیمانکار محترم از الکترو پمپ هایی با دبی 417 لیتر بر ثانیه استفاده کرده است که در صورت استفاده از ظرفیت تمامی آنها در مدار تنها می توان نیاز 2 هزار و 50 لیتر بر ثانیه تصفیه خانه را تامین کرد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که بیمارستان ها توان خرید دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز را ندارند اما پیمانکار تصفیه خانه آب شرب سیستان مبالغ هنگفتی را ضایع و بر باد می دهد.

نحوه اجرای تصفیه خانه و طرح آبرسانی قابل شکایت است

مشاور فنی در امور پروژه های عمرانی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که رفع نواقص موجود وابهامات در این راستا که شباهت به سوءاستفاده دارد همچنان مورد بی توجهی مدیریت آب و فاضلاب استان قرار گیرد پرونده تصفیه خانه سیستان از طریق دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد .

وی ادامه داد: به طور مثال صفحات 48 و 51 صورت وضعیت شماره 9 شرکت ... مبلغی بالغ بر 350 میلیون تومان تنها برای نصب دوربین مدار بسته در محوطه تصفیه خانه منظور شده است که این اعداد و ارقام هزینه شده تناسبی با تجهیزات استفاده شده ندارد.

وی گفت: اگربه طور مثال قرادادهای شماره 120/89/2014 به تاریخ 28/2/89 مربوط به شرکت ... و قرار داد شماره ی 120/91/5312 به تاریخ 18/6/91 مربوط به شرکت ...هر دو با یک موضوع مشترک در خصوص تجهیزات برق و مکانیکال تصفیه خانه آب شرب سیستان مورد مقایسه قرار گیرد ملاحظه می شود که ارقام مربوط به تجهیزات در بعضی از فاکتور ها تا 30 برابر قرارداد سابق و متعلق به شرکت ... افزایش یافته است!

جهانتیغ با اشاره به اینکه لازم است تا صورت وضعیت پیمانکار دوم این تصفیه خانه مورد بازبینی لازم قرار داده شود گفت: بی توجهی مدیریت آبفا و عبور از برخی نواقص یکی از دلایل عمده در بروز مشکلاتی این چنینی است.