تعليق 30 مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوايي در تيرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، فلورا آسا اظهارداشت: براساس بند الف از ماده يك آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي طي تيرماه جاري در مجموع 31مجوز صادر شد كه از اين تعداد9مجوز مربوط به تهران و 23مجوز مربوط به شهرستان ها بوده است.
وي تعداد مجوزهاي لغو شده در مدت مذكور را 4 فقره اعلام كرد و افزود: همچنين براساس بازرسيهاي به عمل آمده از 75 دفتر خدمات مسافرت هوايي در كل كشور توسط بازرسان كميته فني سازمان هواپيمايي كشوري طي مدت مزبور30مجوز به دليل عدم رعايت قوانين و تطبيق با آئين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق و 13مجوز به جهت رفع مشكلات آئين نامه اي در بازرسي هاي كارشناسان كميته فني و رضايت شاكيان پرونده هاي مطرح شده رفع تعليق شده است.
مسئول دبيرخانه كميته فني سازمان هواپيماي كشوري با اشاره به اختصاص9مجوز به ايثارگران در تيرماه جاري خاطرنشان كرد: از ابتدا تاكنون2438 دفتر خدمات مسافرات هوايي تشكيل شده كه 993دفتر در تهران و 1445دفتر در شهرستان تاسيس شده است.
مسئول دبيرخانه كميته فني سازمان هواپيماي كشوري از تعليق 30 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوايي در تيرماه سال جاري خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فلورا آسا اظهارداشت: براساس بند الف از ماده يك آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي طي تيرماه جاري در مجموع 31مجوز صادر شد كه از اين تعداد9مجوز مربوط به تهران و 23مجوز مربوط به شهرستان ها بوده است.
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