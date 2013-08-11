نهمين مرحله مسابقه كتابخواني "زندگي در پرتو قرآن و سنت" در كردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام مسعود صفي ياري در اين رابطه اظهار داشت: مرحله نهم مسابقه كتابخواني ‌زندگي در پرتو قرآن‌ به مناسبت ماه مبارك رمضان در استان ‌برگزار شد.

وي با اشاره به اينكه اين مسابقات در 10 مرحله برگزار مي شود، افزود: مرحله نهم آن ويژه ماه مبارك رمضان جاري بود كه برای شركت در اين مرحله دو كتاب "عفو و گذشت" و "موسيقي، دام شيطان" ميان خانواده ها توزيع شد.

مديركل تبليغات اسلامي كردستان با اشاره به اينكه تا كنون 130 هزار نفر در اين مسابقات شركت كرده اند، ادامه داد: در هر مرحله به 50 خانواده كردستاني جوايزي به قيد قرعه اهدا مي شود.

حجت الاسلام صفي ياري با بيان اينكه اين مسابقات در 10 مرحله برگزار مي شود، یادآور شد: اين 10 مرحله مسابقه در قالب 26 موضوع كتاب برگزار مي شود.

وی هدف از برگزاري اين مسابقات را ترويج سبك زندگي اسلامي و فرهنگ كتاب خواني با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري عنوان كرد.

مديركل تبليغات اسلامي كردستان با اشاره به اينكه مرحله دهم اين مسابقات به زودي برگزار مي شود، بیان کرد: خانواده ها براي پاسخگويي به سوالات مرحله نهم تا 15 مرداد ماه فرصت دارند كه بعد از وصول پاسخنامه ها به اين اداره، طي قرعه كشي نفرات برتر مشخص مي شوند.