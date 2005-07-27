ابراز تمايل ران هاوارد به همكاري مجدد با راسل كرو

" ران هاوارد "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين كارگردان كه تنديس اسكار بهترين كارگرداني را به پاس ساخت فيلم " ذهن زيبا " از آن خود كرد، درصدد است كه درآينده نزديك اقبالش را درزمينه ساخت فيلمهاي فضايي واكشن بيازمايد. با اين وجود به نظرنمي رسد كه درآينده اي نزديك شاهد ساخت فيلمي تاريخي ازسوي وي باشيم چرا كه اين كارگردان اعلام كرد گونه سينمايي تاريخي هرگزمورد توجه اش نبوده است .

اين كارگردان درعين حال اعلام كرد كه به رغم شكست فيلم " مرد سيندرلايي " وجنجالهاي اخيري كه " راسل كرو" بوجود آورده است ، تمايل دارد بارديگر با اين هنرپيشه همكاري كند .

" ران هاوارد " درحال حاضرپروژه " رمز داوينچي " را دردست توليد دارد . اثركه نام "آكيوا گولدزمن" را درمقام فيلمنامه نويس دارد، نمايانگر سرنخهايي در نقاشيهاي داوينچي است كه راز بزرگي را فاش مي كنند.

"كد داوينچي" درزمره فيلمهايي است كه با بودجه سنگيني جلودوربين مي رود و به احتمال بسياردرروز19مي سال 2006 مهمان سالنهاي سينما مي شود.

