نخستین مرکز تحقیق و پژوهش کتاب کودکان و نوجوانان در همدان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از خبرنگاران همدان از افتتاح نخستین مرکز تحقیق و پژوهش کتاب کودکان و نوجوانان در کتابخانه مرکزی همدان خبر داد و گفت: این مهم در راستای توجه به امر تحقیق و پژوهش در کتب کودکان و نوجوانان انجام می شود.

وی افزود: این مرکز با حدود 20 هزار جلد کتاب ویژه محققین کتب کودک و نوجوان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به موقعیت کتابخانه های عمومی استان همدان بر لزوم ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه صحه گذاشت و گفت: امر ارتقا فرهنگ عمومی در زمینه گرایش به کتاب و کتابخوانی تنها منوط به یک دستگاه نیست بلکه در این راستا همه دستگاه های فرهنگی باید دخیل باشند.

وی به دو مولفه ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه های عمومی استان همدان اشاره کرد و بر لزوم پویایی در هر دو زمینه در راستای نیل به اهداف تاکید کرد.

استعدادی به اهمیت بروزرسانی ارائه خدمات کتابخانه های عمومی و اجرای این مهم در کتابخانه های عمومی همدان اشاره کرد.

آمادگی کتابخانه های عمومی همدان در راستای در اختیار گذاشتن کتابخانه های سیار در صنوف مختلف

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان در بخش دیگری از سخنانش به اعلام آمادگی کتابخانه های عمومی استان همدان در راستای در اختیار گذاشتن کتابخانه های سیار در صنوف مختلفی چون آرایشگری ها و نانوایی های همدان اشاره کرد.

وی کلیدی ترین فرد در بحث کتابخانه های عمومی را شخص کتابدار قلمداد کرد و گفت: این شخص هر چه بیشتر به مباحث علمی و تکنولوژی و فناوری مجهزتر باشد و اطلاعات بروزتری در اختیار داشته باشد، در روند جذب افراد به عضویت و نیز روند کارهای مجموعه کتابخانه ای موثر و موفق تر عمل خواهد کرد.

استعدادی با اشاره به برخی انتقادات به مکان کتابخانه مرکزی همدان نیز بیان داشت: در حال حاضر این مکان احداث شده و در حال بهره برداری است و با این وصف این مکان همانند دیوار شیشه ای است که نباید به سمت آن سنگ اندازی کرد بلکه باید هم راستا با یکدیگر در زمینه زدودن غبار شیشه های این مجموعه گام برداشت تا به این واسطه فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیز بیش از پیش رواج یابد.

وجود بخش VIP در محل کتابخانه مرکزی همدان برای کتابخوانان

وی همچنین به پتانسیل ها و نیز تجهیز کتابخانه های عمومی استان همدان از جمله تجهیز به اینترنت و اینترانت اشاره کرد و از وجود بخش VIP در محل کتابخانه مرکزی همدان برای کتابخوانان خبر داد.

راه اندازی بخش پژوهشگران و محققین در کتابخانه مرکزی همدان

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان همچنین از راه اندازی بخش پژوهشگران و محققین در کتابخانه مرکزی همدان خبر داد و گفت: بحث معرفی تازه های کتاب نیز به صورت مستمر در تمام کتابخانه های عمومی استان همدان برگزار می شود.

استعدادی با اشاره به وجود 60 هزار عنوان کتاب در کتابخانه مرکزی همدان ابراز امیدواری کرد این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 140 هزار عنوان برسد.

وی در پایان سخنانش ضمن ارج نهادن به حرفه خبرنگاری بیان نقدهای سازنده و کارگشای خبرنگاران را امری شایان توجه در راستای بهبود عملکرد مدیران دانست و از این مهم استقبال کرد.