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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

انتشار کتابی از قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان در ایران

انتشار کتابی از قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان در ایران

کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» نوشته شیخ نعیم قاسم از چهره‌های شناخته شده مقاومت اسلامی در لبنان در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین کتاب شیخ نعیم قاسم از شخصیت‌های جنبش مقاومت و قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان با عنوان «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره)» با ترجمه مسعود فکری ترجمه و به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در ایران منتشر شد.

شیخ نعیم قاسم در این کتاب کوشیده است تا با بررسی سخنان و دیدگاه های حضرت امام(ره) جمع میان پایبندی ایشان به مبانی و اصول و نیز نوآوری در عملگرایی را تبیین کند.

وی در مقدمه کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)»، با اشاره به این‌که امام خمینی (ره) شعله انقلاب مردمی برجسته‌ای را برافروخت، که اسلام را به زندگی مردم و صحنه جامعه برگرداند، می‌نویسد: «امام خمینی الگو و سرمشقی است که آموزه‌های قرآن کریم و سنت شریف نبوی را در زندگی خود پیاده کرد، در نتیجه‌ آن، کردارش مدرسه اخلاق شد که بازتاب دهنده آیات قرآن و روایات بود، او به رؤیای پیامبران جامه عمل پوشاند و در دهه های آخر قرن 20 جنبش بیداری اسلامی را به راه انداخت، و باعث شد این تجربه ارزش مطالعه تحقیق و استفاده داشته باشد».

نگارنده که از منابع بسیاری برای تالیف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» بهره برده است، از «صحیفه امام خمینی (ره)» به عنوان بهترین و مفیدترین منبع نگارش اثر یاد کرده و برای انجام پژوهشش به مطالعه مشخصه‌های خط مشی امام خمینی از خلال سخنان و مواضعش درباره مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است.

کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» در هفت فصلِ ثابت و متغیر، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، استقلال و عدم پیروی، اداره ی امور دولت، مسائل و موضع گیری‌ها، برنامه‌‌های جدید و امام خامنه‌ای (دام ظلّه) و خط مشی امام خمینی، به برجسته‌ترین مشخصه‌های مبناگرایی و نوگرایی در نزد امام خمینی (ره) توجه دارد.

در صفحه 38 کتاب در زیر تیتر مطلبی با عنوان «مسائل روز و دو عنصر زمان و مکان» آمده است: «امام خمینی بر پویایی اجتهاد و به کارگیری ابزارهای معرفت شناختی و مبانی و اصول یاری رسان برای رسیدن به احکام شرعی و بر اهمیت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و آگاهی مجتهد از مسائل روز و داشتن نگاهی جامع به قضایای سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و غیره تاکید می‌کند».

کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» را موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با شمارگان هزار نسخه، در قطع رقعی، 278 صفحه و به بهای 140‌ هزار ریال منتشر کرده است.

کد مطلب 2113258

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