به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین کتاب شیخ نعیم قاسم از شخصیت‌های جنبش مقاومت و قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان با عنوان «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره)» با ترجمه مسعود فکری ترجمه و به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در ایران منتشر شد.

شیخ نعیم قاسم در این کتاب کوشیده است تا با بررسی سخنان و دیدگاه های حضرت امام(ره) جمع میان پایبندی ایشان به مبانی و اصول و نیز نوآوری در عملگرایی را تبیین کند.

وی در مقدمه کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)»، با اشاره به این‌که امام خمینی (ره) شعله انقلاب مردمی برجسته‌ای را برافروخت، که اسلام را به زندگی مردم و صحنه جامعه برگرداند، می‌نویسد: «امام خمینی الگو و سرمشقی است که آموزه‌های قرآن کریم و سنت شریف نبوی را در زندگی خود پیاده کرد، در نتیجه‌ آن، کردارش مدرسه اخلاق شد که بازتاب دهنده آیات قرآن و روایات بود، او به رؤیای پیامبران جامه عمل پوشاند و در دهه های آخر قرن 20 جنبش بیداری اسلامی را به راه انداخت، و باعث شد این تجربه ارزش مطالعه تحقیق و استفاده داشته باشد».

نگارنده که از منابع بسیاری برای تالیف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» بهره برده است، از «صحیفه امام خمینی (ره)» به عنوان بهترین و مفیدترین منبع نگارش اثر یاد کرده و برای انجام پژوهشش به مطالعه مشخصه‌های خط مشی امام خمینی از خلال سخنان و مواضعش درباره مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است.

کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» در هفت فصلِ ثابت و متغیر، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، استقلال و عدم پیروی، اداره ی امور دولت، مسائل و موضع گیری‌ها، برنامه‌‌های جدید و امام خامنه‌ای (دام ظلّه) و خط مشی امام خمینی، به برجسته‌ترین مشخصه‌های مبناگرایی و نوگرایی در نزد امام خمینی (ره) توجه دارد.

در صفحه 38 کتاب در زیر تیتر مطلبی با عنوان «مسائل روز و دو عنصر زمان و مکان» آمده است: «امام خمینی بر پویایی اجتهاد و به کارگیری ابزارهای معرفت شناختی و مبانی و اصول یاری رسان برای رسیدن به احکام شرعی و بر اهمیت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و آگاهی مجتهد از مسائل روز و داشتن نگاهی جامع به قضایای سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و غیره تاکید می‌کند».

کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی (ره)» را موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با شمارگان هزار نسخه، در قطع رقعی، 278 صفحه و به بهای 140‌ هزار ریال منتشر کرده است.