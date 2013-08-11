پرداخت تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان از پرداخت تسهیلات با سود کم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و گفت: وانت داران حمل و نقل بار استان باید مجوز داده باشند.