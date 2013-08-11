پرداخت تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل گلستان

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش باربری 100 میلیون تومان تسهیلات برای باز سازی ناوگان فرسوده داده می شود که کارمزد آن 15 درصد با دوره پرداخت هفت ساله است.
وی عنوان کرد: این تسهیلات در بخش کامیون و در بخش اتوبوس به متقاضیان پرداخت می شود.
میقانی یادآور شد: همچنین در بخش مینی بوس 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود و امکان آن فراهم شد که این تسهیلات تا 40 میلیون تومان نیز افزایش یابد.
مدیرکل حمل و نقل پایانه های گلستان، کارمزد این میزان تسهیلات را چهار درصد اعلام کرد.
وی از مالکان ناوگان وانت بار که متقاضی فعالیت در بخش بار برون شهری هستند خواست برای دریافت کارت هوشمند ناوگان و راننده اقدام کنند.
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