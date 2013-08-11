پخش مستند گزارشی محلات شهر قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: با توجه به ایجاد ساختار محلهای در شهر قزوین از سال قبل و واگذاری امور به محلات و جایگاه و تأثیرگذاری محله در شکل گیری شهر، لازم است که نسبت به بازخوانی گذشته محلات و تبیین برنامههای آنان اقدام شود.
وی با بیان اینکه محلهها بخشی از میراث فرهنگی شهر محسوب میشوند، اضافه کرد: در سایه ساخت این برنامه مستند، شهروندان با هویت محله خود آشنا میشوند و نسبت به زادگاه خود تعلق خاطر بیشتری پیدا میکنند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، در رابطه با زمان پخش این مستند، اضافه کرد: قسمت نخست این برنامه همزمان با نخستین هفته جشنواره روز قزوین پخش میشود و برنامههای بعدی به صورت هفتگی برای مخاطبان استانی از طریق سیمای استان و به واسطه امواج ماهواره برای دیگر مردم ایران پخش میشود.
وزیرینژاد یادآور شد: زمان کلی این برنامه مستند 420 دقیقه است.
آموزش باغبانی در بوستان شهید بابایی قزوین
مسئول کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: در راستای برگزاری کارگاه آموزشی «باهم باغبانی کنیم» بوستان شهید بابایی محله نواب قزوین همزمان با 25 مردادماه میزبان حضور خانوادهها میشود.
مهدی کوزهگرها اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه مشارکت، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری، همچنین آموزش و ترویج فرهنگ بازیافت و تفکیک زباله است.
وی از مشارکت باشگاه دوستداران محیط زیست خانه فرهنگ نواب در برگزاری این کارگاه با نهاد متبوع خود خبر داد و ادامه داد: تاکنون 70 خانواده برای شرکت در این برنامه اعلام آمادگی کردهاند و
پیشبینی میشود این تعداد در روز اجرای کارگاه به بیش از 100 خانواده افزایش پیدا کند.
مسئول کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در رابطه با روند برگزاری این کارگاه آموزشی، بیان کرد: خانوادهها به گروههای 20 تا 25 نفره تقسیم شده و ضمن آموزشهای مربوطه از سوی مربیان، نسبت به نحوه کاشت و نگهداری بذر سبزیجات خانگی اقدام میکنند.
کوزهگرها یادآورشد: نکته جالب توجه در این کارگاه آموزشی که با هدف ایجاد خلاقیت، آموزش بازیافت و بازگرداندن دوباره دورریزها به چرخه مصرف صورت میگیرد این است که به جای گلدانهای پلاستیکی، از ظروف یکبار مصرف برای ساخت گلدانهای ایستا و آویزی با راهنمایی مربیان استفاده میشود تا اهداف برگزاری این کارگاه، محقق شود.
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