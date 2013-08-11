به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای تأیید نشده پیشین نشان می دهد که تلفن هوشمند بعدی اپل پردازشگر خود را ارتقا داده است و آن را به A6X یا A7 رسانده است، از دوربین بهتری برخوردار است تا با دوربین 13 مگاپیکسلی گلکسی S4 مقابله کند و LTE خود را به شکل ابرسریع عرضه کرده است.

علاوه بر گزارشهایی که درباره حسگر انگشتی آی فن جدید منتشر شده بود که برای ارتقای کارکردهای امنیتی این تلفن هوشمند در نظر گرفته شده انتظار می رود که آی فن 5s نسبت به نسخه قبلی خود تغییرات بسیاری کرده باشد.

از سوی دیگر انتظار می رود در کنفرانس مطبوعاتی اپل که ماه آینده برگزار می شود آی فن ارزان قیمت که به آن آی فن 5C گفته شده نیز رونمایی بشود.

آی فن 5C به عنوان نخستین تلفن هوشمندی درنظر گرفته می شود که توسط شرکت اپل با قیمتی کمتر از قیمت آی فنها عرضه می شود. این شرکت فناوری به منظور کاهش قیمت به جای قاب تیتانیومی آی فن در این دستگاه جدید از پلاستیک استفاده کرده است.

تصاویر اولیه فاش شده از این تلفن هوشمند نشان می دهد که آی فن 5C در رنگهایی چون قرمز، آبی، زرد، سفید و سبز عرضه می شود.

برای اپل این مسئله مهم نیست که دارندگان کنونی آی فن به انتخاب نسخه ارزان قیمت روی آورد، بلکه این شرکت مناطقی از جهان را هدف گرفته که عرضه دستگاه هایی با قیمتهای مناسب محبوب تر هستند و مردم اغلب از کنار دستگاه هایی چون آی فن 5 بی اعتنا عبور می کنند.