  1. استانها
  2. همدان
۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

جمشیدی در گفتگو با مهر:

ماه رمضان امسال 12 هزار نفر روز تبلیغ دینی در همدان برگزار شد

ماه رمضان امسال 12 هزار نفر روز تبلیغ دینی در همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان گفت: ماه رمضان امسال12 هزار نفر روز تبلیغ دینی در شهرستان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ماه مبارک رمضان 300 مبلغ  و 100 مبلغه  بومی و غیر بومی برای تبلیغ امور دینی به هیئات، مساجد و کانون های فرهنگی شهرستان همدان در روستا و شهر اعزام شدند.

وی اظهار داشت: برنامه هایی از قبیل بیان مسائل و احکام شرعی و مسائل اعتقادی از جمله برنامه های دینی تبلیغی در این ماه بود.

برگزاری 200 جلسه قرآنی در همدان

جمشیدی برگزاری کلاس های قرآنی را از اهداف اصلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان در ماه مبارک رمضان اعلام کرد و گفت: برگزاری بیش از 200 جلسه جز خوانی و روان خوانی و تفسیر قرآن در هیئات شهرستان همدان از جمله برنامه های قرآنی در این ماه بود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: بیان مباحث اعتقادی، تفسیر نهج البلاغه و آیات و روایت از دیگر برنامه های اجرایی از سوی مبلغین بود.

بیان آسیب های اجتماعی از سوی مبلغین اعزامی

جمشیدی با بیان اینکه در این ماه مبلغان به بیان مسائل و مشکلات و آسیب های  اجتماعی پرداختند، اظهار داشت: بیشتر شرکت کنندگان در جلسات و سخنرانی ها نوجوانان و جوانان بودند.

وی از اجرای طرح تبلیغ وقف توسط مبلغان در ماه رمضان خبر داد و افزود: بیان موضوعاتی مانند جایگاه وقف در اسلام و پرداخت زکات و خمس از جمله مواردی است که در ماه رمضان به آن پرداخته شد.

جمشیدی در پایان سخنانش عنوان داشت: برگزاری جلسات جزء خوانی و تفسیر در 18 موسسه قرآنی شهر همدان از برنامه های قرآنی اجرا شده در ماه رمضان است.

کد مطلب 2113275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها