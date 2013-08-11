60 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده کردستانی پرداخت شد

محمد جميل ويسي در گفتگو با خبرنگار مهر ببان كرد: بانک کشاورزی کردستان تا پایان تیرماه سال زراعی جاری بیش از 60 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده استان کردستان پرداخت کرد.ه است.

وي ادامه داد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته كارشناسان استان، بیش 12 هزار کشاورز خسارت دیده از غرامت های این صندوق بهره مند شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبلميزان پرداخت خسارت به كشاورزان 9 درصد رشد داشته است.

رئيس بانك كشاورزي كردستان گفت: میزان سطح زراعت تحت پوشش بیمه کشاورزی در سال زراعی جاری تا پایان تیرماه بیش از 585 هزار هکتار است که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از رشد هشت درصدی و باغات با پوشش هشت هزار و 933 هکتار از رشد 30 درصدی برخوردار است.

وي در پايان با درخواست از كشاورزان كردستاني براي بهره مندي از صندوق بيمه محصولات كشاورزي عنوان كرد: انتظار مي رود كه با اطلاع رساني و فرهنگ سازي مناسب زمينه براي بهره مندي كشاورزان كردستاني از خدمات اين صندوق فراهم شود.