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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

در دبی انجام شد؛

مذاکرات مخفیانه برادر کرزای با نمایندگان طالبان 

مذاکرات مخفیانه برادر کرزای با نمایندگان طالبان 

رسانه های خبری از مذاکرات مخفیانه برادر رئیس جمهوری افغانستان با نمایندگان طالبان در دبی خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "عبدالقیوم کرزای" برادر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اخیرا در یک نشست غیر رسمی، مذاکرات مخفیانه ای را با نمایندگان طالبان در دبی انجام داد.

هدف از این دیدار تلاش برای احیای مذاکرات صلح با طالبان تنها چند روز پس از تعطیلی دفتر سیاسی شبه نظامیان در قطر عنوان شد.

مقامات افغانی که خواستند نام آنها فاش نشود، اعلام کردند: حامد کرزای هیئت شورای عالی صلح افغانستان را برای متقاعد کردن طالبان به ازسرگیری مذاکرات صلح اعزام کرده است.

یکی از مقامات طالبان بدون ارائه جزئیات در این باره گفت: برادر کرزای در مقایسه با برادرش تمایل بیشتری به مذاکره با طالبان دارد و فرد قابل قبول تری است. 

دولت کرزای به منظور متقاعد کردن طالبان برای انجام مذاکرات، نمایندگان خود را برای دیدار با شخصیتهای طالبان به دبی اعزام کرده است.

 

کد مطلب 2113289

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