هدف مسابقات هنری تربیت دینی دانش آموزان است/کشف استعدادهای هنرهای آوایی کشور

ناصر فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: انتخاب 44 برگزیده تک نوازی، کشف استعدادهای برتر استانها از نتایج این مسابقات بوده است.

وی با بیان این که تقویت فرهنگ شنیداری – موسیقیایی دانش آموزان از اهداف خاص بخش آوایی این مسابقات است؛ افزود: ایجاد فضایی با نشاط در محیط مدرسه و پاسخگویی به نیازهای عاطفی،روحی و روانی آنان نیز از دیگر ظرفیتهای این فعالیت جذاب هنری می باشد.

کارشناس هنرهای آوایی معاونت فرهنگی – هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان این که سرود همگانی با یکصدمین سالگرد تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی وارد مدارس کشور شد؛ اظهارداشت:اولویت اول بخش هنرهای آوایی ، سرود همگانی است که البته هزینه ای ندارد وادارات و استانها نیز موظفند در صورت کسب مقام،در خصوص تهیه فیلم،مدارس را حمایت نمایند.

وی تصریح کرد:سرود همگانی یعنی "همه بچه های این سرزمین می توانند بخوانند" تا از این ظرفیت برای تجربه زندگی اجتماعی،وحدت،تلاش برای یکی شدن و فعالیتهای آموزشی بهره بریم.علاوه برآن مشکلات ناشی ازروزمرگی از بین رفته و دانش آموزان تخلیه روانی می شوند.

فلاحی اذعان داشت: قریب به 4 میلیون دانش آموز در کشور سرود همگانی خواندند؛ ومدارسی که تاثیر کار را دیدند، این فعالیت روحی را رها نکردند.

وی با اشاره به این که9 داور و 2 مدرس این جشنواره را رهبری می کنند ؛در خصوص گروهای کرال معلمان افزود: سال قبل که خیلی هم رسمی اعلام نکردیم 2 گروه از شهرستانهای تهران و کهکیلویه و بویر احمد در بخش جنبی جشنواره به ارائه آثار پرداختند و امسال،46 گروه شرکت کردند که از آن میان،12 گروه به مرحله نهایی رسیدند.